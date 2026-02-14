Quedaron en prisión los imputados por distintos ataques contra la hermana del intendente de Rincón

Melisa Anahí Sopérez, hermana del intendente de San José del Rincón, sufrió dos violentos ataques en los últimos días. Por estos hechos, dos mujeres y un hombre fueron arrestados. Este viernes, los tres presuntos agresores quedaron en prisión preventiva por disposición de la Justicia, en dos audiencias realizadas en los tribunales de la capital provincial.
En primer lugar, fue el turno de Katherin Mariaux (de 24 años) y Antonella Sánchez (de 22), quienes están acusadas del primer atentado, que incluyó no sólo golpes sino también disparos de arma de fuego.
El fiscal del caso, el doctor Andrés Marchi, las imputó por tratar de matar a Sopérez. La medida cautelar contra ambas fue dictada por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), José Luis García Troiano.
“Aunque las defensas de las dos mujeres propusieron medidas alternativas no privativas de la libertad, el magistrado hizo lugar a nuestro requerimiento de cautelar el proceso con la prisión preventiva de las dos imputadas”, valoró el representante del Ministerio Público de la Acusación.
Balazos
El hecho que se les atribuye ocurrió antes de la medianoche del lunes 26 de enero pasado. “Las dos mujeres investigadas fueron a la casa de la víctima y, desde la vereda, empezaron a insultarla y a amenazarla a los gritos”, relató el fiscal y agregó que “cuando la mujer abrió la puerta de la vivienda, fue atacada por las dos imputadas”.
Marchi puntualizó que Mariaux realizó al menos dos disparos con un arma de fuego y le provocó lesiones a la víctima en el rostro y en uno de sus brazos.
Asimismo, subrayó que “luego de atacarla con el arma, las dos imputadas la agredieron con patadas y golpes de puño”.
“En función de lo que estaba ocurriendo, un hombre que es la pareja de la mujer atacada, salió de la casa para interceder”, informó el fiscal y añadió que “las dos imputadas continuaron insultando y amenazando a la víctima y se fueron en la moto en la que habían ido al lugar”, señaló.
Marchi hizo hincapié en que “las imputadas actuaron con la intención de matar a la víctima” y concluyó que “no lograron el objetivo que habían acordado por razones ajenas a la voluntad de ellas”.
Las mujeres a las que se les impuso la prisión preventiva son investigadas como coautoras del delito de tentativa de homicidio calificado (por el uso de un arma de fuego).
Palazos
Poco más tarde, también el viernes, quien quedó en prisión preventiva fue Miguel Ángel Ríos, un hombre de 31 años que está acusado de atacar a palazos a Sopérez el pasado martes. La medida cautelar fue dispuesta por el juez Sergio Carraro, a pedido de la fiscal Rosana Peresín.
Según la hipótesis de la fiscalía, aproximadamente a las 21 del martes, el imputado se acercó en moto hasta la puerta de ingreso de la casa de Sopérez en San José del Rincón y al verla la atacó con un palo. “La víctima sufrió heridas en diferentes partes de su cuerpo”, aseguró la doctora Peresín.
“El padre de la mujer, que estaba dentro del domicilio, al escuchar gritos de auxilio de su hija, fue a interceptar al agresor” continuó la funcionarial del MPA, que agregó: “En lugar de deponer su actitud, el imputado usó el palo para golpearlo también a él”.
Por otro lado, la funcionaria del MPA expuso que “momentos más tarde, el investigado le envió mensajes de WhatsApp intimidatorios al hombre al que había atacado”.
Según especificó, “lo amenazó con prenderle fuego la casa y, de esa manera, obligarlo a irse de San José del Rincón”.
Al imputado se le atribuyó la autoría de dos hechos de lesiones leves dolosas y de un hecho de amenazas.