Santa Fe

Quedaron en prisión los imputados por distintos ataques contra la hermana del intendente de Rincón

Se investigan dos incidentes. En uno de ellos, dos mujeres están acusadas de golpear a la víctima y dispararle con un arma de fuego. En el otro, un hombre está preso como presunto autor de una agresión a palazos.