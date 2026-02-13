Ocho aprehendidos

Desbarataron casa de apuestas ilegales en Santa Fe: drogas, fichas, pesos y dólares

El allanamiento en la capital provincial estuvo a cargo de personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y de grupos tácticos de la Policía de Santa Fe. En total identificaron a 30 personas entre propietario del inmueble, familiares, apostadores y aquellos que cumplían funciones de seguridad, crupier, cajero, cocinero y mozo.