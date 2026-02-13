Investigación por estafas inmobiliarias

Rechazaron la prisión domiciliaria para un jubilado acusado en la causa Storni & Storni

El juez Sergio Carraro denegó este viernes el pedido de morigeración de la preventiva para Atilio Di Mattía, imputado como integrante de una asociación ilícita dedicada a cometer millonarias estafas con inmuebles en Santa Fe y la región. El hombre, de 70 años, estuvo internado por insuficiencia respiratoria y fue dado de alta el 6 de febrero. Ordenaron actualizar los informes médicos.