Por 3 hectáreas en Colastiné

Estafas inmobiliarias en Santa Fe: condenaron a la empleada doméstica de uno de los hermanos Storni

Utilizaron su firma para fraguar un boleto de compra venta de mediados de siglo pasado, cuando la legítima propietaria estaba internada en un psiquiátrico en Buenos Aires. Es la cuarta sentenciada.