Ladrones entraron a la casa de un jubilado y le robaron "los ahorros de toda su vida"

Delincuentes perpetraron un duro golpe contra la propiedad de un jubilado de 71 años, vecino de barrio Ciudadela de la capital provincial.
Ocurrió en barrio Ciudadela, más precisamente en la cuadra de calle Saavedra al 5300. Los delincuentes se llevaron pesos, dólares y otros objetos de gran valor.
El hecho ocurrió durante la noche de este jueves, cuando el dueño de casa había salido a cenar.
Cuando regresó, el hombre se encontró con su casa completamente “dada vuelta”.
La víctima, que sufrió una descompensación, rápidamente notó que los malvivientes se habían llevado los ahorros de toda su vida, una importante suma en dólares estadounidenses, además de cinco valiosos relojes y dos millones de pesos.
Los bandidos habían ingresado por un patio interno y con una barreta lograron vulnerar una de las aberturas.
El jubilado llamó a la Central de Emergencias 911 para pedir ayuda y rápidamente se hicieron presentes en el lugar patrullas del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 9a.
Más tarde, ya en horas de la madrugada, peritos de la División Científica Forense de la Policía de Investigaciones analizaron la escena en busca de rastros.
Por otra parte, los detectives -bajo directivas de la fiscalía en turno- buscan imágenes en cámaras de vigilancia de la zona que les permitan identificar a los responsables.