Rosario: en menos de 6 horas mataron a tiros a 2 personas

Dos personas fueron asesinadas a tiros en distintos puntos del oeste rosarino en la noche del sábado 14 de febrero.
Una de las víctimas tenía 25 años y la otra, 73. Ya son 3 los crímenes registrados en febrero.
El primero de los hechos se produjo alrededor de las 20 en inmediaciones de Campbell al 3900.
Hasta ese lugar llegó personal policial luego de recibir varios llamados al 911 indicando que se habían escuchado disparos y que una persona estaba tirada en el fondo de un pasillo.
La víctima tenía varias heridas de arma de fuego en el pecho. Fue identificada como Marcelo Tomás B., de 25 años
El otro ataque a tiros ocurrió en cercanías de avenida Pellegrini y Colombia, alrededor de las 23:15.
Personal del Comando Radioeléctrico fue hasta la zona por una persona que aparentemente había sido herida de arma de fuego.
Fuentes policiales indicaron que el hombre, identificado como Omar Enrique G., de 73 años, tenía varios impactos de arma de fuego en la zona del abdomen.
Fue trasladado en ambulancia hasta el hospital de emergencias, donde falleció cerca de la 1:30AM de este domingo.
Por el momento no hay detenidos.