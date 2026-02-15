Un nene terminó con lesiones graves tras el choque entre un auto y una moto

Un niño de 5 años resultó gravemente herido cuando la moto en la que circulaba junto a dos adultos impactó de lleno contra un automóvil.
El siniestro ocurrió el sábado por la noche. El chiquito de 5 años sufrió una fractura en el fémur izquierdo debido al impacto. Circulaba en el birrodado junto a dos adultos.
Ocurrió el sábado por la noche en Laguna Paiva, en la zona de la intersección de calles Moreno y Presidente Perón.
Pasadas las 21 el personal policial de la Comisaría 13 de Laguna Paiva tomó conocimiento del choque y se dirigió hasta el lugar del hecho.
Tanto el hombre como la mujer -ambos de 24 años- que circulaban en la motocicleta marca Motomel junto al menor de edad sufrieron lesiones, revistiendo las suyas menor gravedad. El niño sufrió una fractura en el fémur izquierdo.
Los uniformados realizaron las diligencias de rigor, poniendo en conocimiento de lo ocurrido al médico policial de turno y solicitando la intervención de la Sección Peritos.
Tanto el conductor de la moto como quien manejaba el automóvil Renault 9 fueron trasladados para realizarles la correspondiente extracción de sangre y análisis de orina, con los fines de determinar si estaban bajo la influencia del alcohol o de algún estupefaciente al momento de la colisión.
Los dos conductores fueron identificados en el marco de la causa caratulada “lesiones leves y graves culposas en accidente de tránsito”, y quedaron en libertad. Las actuaciones fueron puestas a disposición del fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).