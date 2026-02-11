La hermana del intendente de Rincón sufrió un nuevo ataque

A dos semanas del atentado sufrido en su contra, Melisa Anahí Soperez fue nuevamente atacada en su casa de San José del Rincón este martes por la noche. En esta oportunidad no hubo tiros, pero sí golpes que le provocaron a ella y a su padre profundos cortes en sus cabezas.
La mujer, de 38 años, es hermana del intendente de la mencionada ciudad, ubicada en la zona costera, a la vera de la ruta provincial 1, apenas al noreste de la capital provincial.
Según se informó, ella y su padre habrían sido golpeados por un hombre de 30 años que llegó en moto hasta el domicilio, en calle Alferez Moreyra al 1600.
El agresor, cuyas iniciales son M. A. R., presentaba lesiones cuando fue arrestado por la policía, en el cuero cabelludo, en un labio y en la espalda.
Por otra parte, la mujer y su padre tenían sendos cortes profundos en sus cabezas.
M. A. R. está acusado de lesiones leves dolosas y amenazas. Fue trasladado hasta la Comisaría 14a, donde quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación. Los agentes también secuestraron su moto, una Yamaha de 125 centímetros cúbicos que había quedado tirada en el patio de la familia Soperez.
Balazos
El primer ataque, a fines de enero, ocurrió en la misma casa, pero cuando la mujer estaba en el comedor. Su pareja dormía y su hijo menor miraba televisión.
De repente, ella escuchó gritos afuera y salió para ver qué pasaba. Según el relato de la víctima, apenas abrió la puerta una chica se le fue encima. Otra cómplice la esperaba en una moto. Trató de volver a entrar a su casa, pero la puerta se trabó.
Trató de defenderse pero una de las atacantes tenía un arma de fuego y disparaba. “Sentí el impacto. Un tiro me rozó la cara y el brazo. Podría haber sido terrible, de milagro fue un roce”, relató Soperez un día después.
La víctima sostuvo que la mujer armada disparó varias veces, incluso hacia el frente de la casa y la zona de la ventana de su habitación.
El ataque ocurrió a pocos metros de la puerta, en un espacio reducido y completamente expuesto.
Se entregaron
Las dos presuntas autoras del atentado se entregaron a la policía el pasado martes. Se trata de dos jóvenes de 22 y 24 años, que serán imputadas en las próximas horas.
Ahora, los investigadores tratan de determinar si ambos atentados tienen vinculación entre sí.