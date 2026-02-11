Tribunales de Santa Fe

"Cocaína seca": cinco imputados por integrar el último eslabón de la red que movía droga en secarropas

Fueron acusados de comercialización de estupefacientes en Esperanza y San Carlos Centro. La fiscalía destacó la coordinación con la Justicia Federal tras el hallazgo de 13 kilos de cocaína a finales de enero.