La Plata: una beba de un año murió en el Hospital Cestino y denuncian signos de abuso sexual

La ciudad de Ensenada se encuentra sumida en la consternación tras confirmarse el fallecimiento de una beba de apenas un año en el Hospital Horacio Cestino. Lo que inicialmente ingresó como una emergencia médica por una supuesta descompensación, derivó en una investigación penal por abuso sexual y homicidio, luego de que el cuerpo médico detectara lesiones traumáticas irreversibles en la menor.
El hecho se desencadenó cuando la madre de la niña la trasladó de urgencia al centro de salud, manifestando que la pequeña presentaba dificultades para respirar. A pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) realizadas por el equipo de pediatría, la beba falleció a los pocos minutos de su ingreso.
Sin embargo, la alerta roja se encendió durante la revisión de protocolo, donde los facultativos observaron signos evidentes de violencia física y sexual.
Una beba de un año murió en el Hospital Cestino.
Detenciones y medidas judiciales inmediatas
Ante la gravedad del hallazgo, las autoridades del hospital dieron aviso inmediato a la Policía bonaerense y a la fiscalía de turno de La Plata. La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 16, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, tomó las riendas del caso y ordenó medidas de urgencia para preservar la prueba y determinar las responsabilidades del entorno directo de la víctima.
Como primera medida, la justicia dispuso la detención preventiva de la madre de la menor y de su actual pareja (padrastro de la niña). Ambos se encontraban en el hospital al momento del deceso y, según fuentes policiales, habrían incurrido en contradicciones durante las primeras entrevistas informales.
La causa ha sido caratulada provisoriamente como "homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido con ensañamiento y alevosía", en concurso real con abuso sexual.
El cuerpo de la beba fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente. Este informe pericial será determinante para establecer no solo la causa mecánica de la muerte, sino también la cronicidad de las lesiones.
Los investigadores buscan determinar si la pequeña era víctima de un maltrato sistemático o si el desenlace fatal fue producto de un ataque puntual ocurrido en las horas previas al ingreso hospitalario.
En el marco del operativo, se realizó un allanamiento en la vivienda familiar ubicada en un barrio periférico de Ensenada. Allí, peritos de la Policía Científica recolectaron elementos de interés para la causa, incluyendo prendas de vestir y sábanas, que serán sometidas a análisis de ADN y restos biológicos.
El hecho ocurrió en La Plata.
Reacción social y contención
El caso ha generado un fuerte repudio en la comunidad local, que reclama justicia por la menor. Además, destacaron la importancia de los protocolos de detección temprana en centros de salud, cuya rápida activación permitió que el caso no fuera caratulado como una muerte natural y se iniciara el proceso penal correspondiente.
La situación de otros posibles menores en el hogar familiar está siendo evaluada por el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, con el fin de garantizar su resguardo mientras avanza la instrucción judicial contra los principales sospechosos.