En medio de un temporal

Río de Janeiro: un instructor hizo RCP y salvó a una adolescente electrocutada en una calle inundada

Una adolescente chilena de 15 años sufrió una descarga eléctrica en una calle inundada de Copacabana, Río de Janeiro, durante una fuerte tormenta. Un hombre que intentó asistirla también resultó herido y ambos fueron trasladados a un centro de atención de emergencias.