La abogada argentina detenida en Brasil denunció maltrato policial
Tras ser acusada por un gesto considerado discriminatorio, la joven aseguró que uno de los agentes involucrados actuó con violencia, entorpeció el proceso judicial y le generó un fuerte impacto personal.
Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años detenida en Brasil bajo la acusación de injuria racial tras la realización de gestos considerados discriminatorios, denunció que uno de los policías involucrados en el procedimiento actuó de manera violenta con ella y entorpeció el avance de la investigación. En ese contexto, confirmó que mantuvo una reunión con el cónsul argentino en Río de Janeiro.
Según relató Páez en declaraciones televisivas, si bien la mayoría de los agentes la trató de forma correcta, aseguró que un efectivo en particular la sometió a situaciones de hostigamiento posteriores al hecho que derivó en su detención.
“No solo es lo que pasó ese día, sino todo lo que vino después”, expresó la joven, al tiempo que sostuvo que ese policía, pese a formar parte del proceso, no actuó de acuerdo a los protocolos habituales.
“El uniformado pone trabas, hace cosas que no debería hacer y es quien sigue mi caso, pero no me trata bien”, afirmó la letrada, quien remarcó que esa actitud la afectó tanto en lo personal como en lo judicial.
Elencuentrocon elcónsul argentino
En paralelo, Páez fue recibida por el cónsul argentino en Río de Janeiro, Jorge Enrique Perrén, junto a sus abogados. Tras el encuentro, el funcionario explicó que el objetivo fue ordenar la estrategia legal y fortalecer la defensa.
En ese sentido, Perrén recomendó a la familia evaluar la contratación de un abogado particular en Brasil, al considerar que un defensor de oficio podría haber extendido innecesariamente los tiempos del proceso judicial.
“No tuve intención de discriminar”
La abogada insistió en que su accionar no tuvo motivaciones racistas y sostuvo que el gesto por el que fue acusada respondió a una reacción emocional. “No tuve intención de discriminar, ni mucho menos de ser racista porque soy argentina y abogada”, manifestó.
Páez también hizo referencia al impacto personal que tuvo el episodio en su vida cotidiana. Aseguró que debió mudarse lejos de su domicilio habitual luego de que su dirección comenzara a circular públicamente, y describió un clima de temor constante.
“Nunca imaginé la gravedad que podía implicar esto, ni vivir con miedo de salir a la calle o de que me hagan algo”, relató.
El rechazo a las campañas públicas
Otro de los puntos que cuestionó fue el uso de su imagen en campañas contra el racismo difundidas tras el episodio. Para la joven, esa exposición resultó humillante y desproporcionada.
“No entiendo por qué hicieron un spot con mi imagen. Me están usando como ejemplo. No sé por qué conmigo, justo ahora”, expresó, y consideró que existió un trato diferenciado respecto de otros casos similares.
“Si bien hay otros detenidos, siento que conmigo hubo un ensañamiento. Me agarraron de punto”, agregó.
Finalmente, Páez manifestó su deseo de regresar al país mientras continúa el proceso judicial. “Quiero volver a Argentina y seguir el proceso desde casa”, concluyó.