La abogada argentina detenida en Brasil dijo que está "muerta de miedo" y "desesperada"
Agostina Páez cumple medidas restrictivas ordenadas por la justicia brasileña: tiene colocada una tobillera electrónica, le retuvieron el pasaporte y permanece a disposición judicial desde principios de febrero. Su padre viajó para interponer un habeas corpus.
Agostina Páez, la abogada argentina detenida enBrasil, difundió un mensaje este jueves a través de sus redes sociales: “Se están vulnerando todos mis derechos, estoy desesperada, estoy muerta de miedo y hago este video para que se haga eco de la situación que estoy pasando”, expresó.
Páez fue registrada el 14 de enero en un bar de Ipanema realizando gestos considerados racistas y el video fue difundido en redes sociales, según la reconstrucción de la Fiscalía de Río de Janeiro, que formalizó una acusación por tres hechos de injuria racial.
El registro, captado por cámaras del local, muestra a la joven realizando gestos y expresiones que la investigación considera ofensivas; la Fiscalía sostuvo que el episodio se inició tras una discusión por el pago de la cuenta y que una víctima declaró haber sido señalada y insultada con epítetos raciales.
Por ese episodio la Justicia aceptó el pedido de la Fiscalía y avanzó con la solicitud de prisión preventiva, en parte porque el fiscal consideró que la condición de turista de la acusada incrementa el riesgo de fuga; en el expediente se afirma que las medidas alternativas "no fue suficientes para neutralizar el peligro procesal".
La familia de la joven mostró preocupación tras la viralización del registro difundido en redes sociales y el padre de la afectada decidió viajar de manera inmediata a Brasil; el desplazamiento busca acompañar a la abogada argentina y coordinar la estrategia con la defensa local.
Miedo extremo
El temor extremo que expresaron allegados se vincula con la posibilidad de un cambio en la modalidad de detención, según el relato de quienes siguen el caso, y la presencia del padre en Brasil pretende garantizar comunicación directa con los abogados que asumirán la representación en el país vecino.
La defensa anunció que presentará un habeas corpus y que el abogado Sebastián Robles, que la asiste en Argentina, se reunirá con sus pares en Brasil para definir los próximos pasos; el recurso apunta a mantener la modalidad de detención domiciliaria mientras avanza el proceso.
Recurso de habeas corpus
En el planteo legal que preparan los defensores se busca, según fuentes de la defensa, evitar modificaciones en el lugar de detención y contrarrestar el pedido de prisión preventiva que solicitó la Fiscalía tras considerar insuficientes las medidas alternativas.
Robles cuestionó anteriormente la dureza de las medidas adoptadas por la justicia brasileña, calificándolas como excesivas, y la presentación del habeas corpus será la vía procesal para intentar sostener la tobillera electrónica y la retención del pasaporte como garantías suficientes.
Agostina Páez fue imputada por el delito de injuria racial.
La Fiscalía, en su acusación por tres hechos de injuria racial, argumentó que la condición de turista de la acusada aumenta el riesgo de fuga y podría frustrar la aplicación de la ley, y en el expediente se consignó que las medidas alternativas "no fue suficientes para neutralizar el peligro procesal".
El caso, originado el 14 de enero en un bar de Ipanema y difundido en redes sociales a través del registro captado por cámaras de seguridad, mantiene abierta la causa en Río de Janeiro y suma repercusiones en Argentina, donde la familia y la defensa siguen de cerca cada avance.