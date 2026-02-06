Difundió un video en redes sociales

La abogada argentina detenida en Brasil dijo que está "muerta de miedo" y "desesperada"

Agostina Páez cumple medidas restrictivas ordenadas por la justicia brasileña: tiene colocada una tobillera electrónica, le retuvieron el pasaporte y permanece a disposición judicial desde principios de febrero. Su padre viajó para interponer un habeas corpus.