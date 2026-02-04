En Río de Janeiro

La justicia brasileña pidió la prisión preventiva para la abogada argentina acusada de racismo

La Fiscalía de Río de Janeiro solicitó la prisión preventiva de Agostina Páez, la abogada santiagueña acusada de realizar gestos racistas contra empleados de un bar en Ipanema, en un incidente difundido en redes sociales y que ya tiene medidas cautelares en su contra.