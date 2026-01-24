Policía de Río de Janeiro lanza una campaña antirracismo con imágenes de la abogada argentina

La Policía Civil de Río de Janeiro difundió un video institucional contra el racismo en el que aparecen imágenes del enfrentamiento protagonizado por una abogada argentina en un bar de Ipanema, en Brasil, en un mensaje que subraya que esa práctica “se trata como un crimen” y no tiene tolerancia, sin importar la nacionalidad de quien cometa el hecho.
Un mensaje contra el racismo con imágenes reales
En las cuentas oficiales de las redes sociales de la Policía Civil de Río de Janeiro fue publicado un video con la intención de reforzar su postura antirracismo y la aplicación estricta de la ley en estos casos. El material incluye imágenes del episodio protagonizado por una abogada argentina, registrado por testigos durante un altercado en un bar de la zona de Ipanema, en la zona sur de la ciudad carioca.
“En Río de Janeiro, el racista es tratado como un criminal”, dice el lema principal del spot institucional de la fuerza de seguridad, en un mensaje claro sobre la forma en que las autoridades abordan estos hechos.
El caso que se viralizó
El material seleccionado por la policía muestra imágenes del momento en que Agostina Páez, una abogada argentina, protagonizó gestos ofensivos hacia un mozo, tras un conflicto al pagar la cuenta en un bar de Ipanema, lo que derivó en la intervención oficial. El video subraya que el racismo no se trata como un “tema menor”, independientemente de si quien lo comete es turista, extranjero o abogado.
Según el uso institucional de estas imágenes, la intención es visibilizar el trabajo policial contra la discriminación racial y la injuria racial, asegurando que no exista impunidad para este tipo de conductas en Brasil.
El hecho que originó estas imágenes ocurrió cuando Páez insultó y realizó gestos racistas contra un trabajador brasilero en el establecimiento. Tras la denuncia de la víctima, la Policía Civil actuó de inmediato, y el caso fue instruido por la 11ª DP (Rocinha) por el delito de injuria racial.
Las autoridades anunciaron que la investigación se completó y fue remitida al Ministerio Público, y que otra mujer argentina, amiga de Páez, también fue imputada por un presunto delito relacionado con el mismo episodio. Páez continúa en Brasil, donde también recibió una tobillera electrónica impuesta por la Justicia.
Por su parte, la abogada denunció haber recibido amenazas que ponen en riesgo su vida, una situación que ha sido mencionada en algunos medios como parte de su defensa y reclamo.
Un mensaje institucional con impacto social
La campaña institucional de la Policía Civil de Río de Janeiro marca una postura firme de las autoridades locales frente a las prácticas racistas, no solo desde el punto de vista legal, sino también comunicacional. Al utilizar un caso real con imágenes que se viralizaron en redes, las autoridades buscan transmitir que actuar contra el racismo es una prioridad, tanto para la seguridad pública como para la convivencia social en una ciudad multicultural y turística.
El uso de las imágenes de un hecho real en una campaña oficial —y la manera en que fue difundido— vuelve a poner en el centro del debate la lucha contra la discriminación racial y la responsabilidad de las autoridades para erradicar estas conductas. Más allá de la dimension legal del caso, la iniciativa de la Policía Civil es una señal clara de que, en Brasil, estas prácticas no serán tratadas como algo menor y serán abordadas con el peso de la ley.