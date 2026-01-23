Un video podría cambiar la causa por racismo contra la abogada argentina en Brasil
Las imágenes de una cámara de seguridad mostrarían provocaciones previas por parte de un empleado del bar y podrían ser incorporadas a la investigación que mantiene a la joven bajo monitoreo electrónico y con prohibición de salida del país.
Páez debió mudarse ante los ataques recibidos y es controlada por tobillera electrónica.
Un nuevo giro se suma al conflicto ocurrido en un bar de Río de Janeiro que derivó en una causa judicial contra una abogada argentina. En las últimas horas, comenzó a circular un video de una cámara de seguridad que podría modificar el escenario del caso y poner bajo la lupa la conducta de uno de los empleados del local, señalado por realizar gestos obscenos y provocaciones.
El material audiovisual, que ya forma parte del debate público en Brasil y Argentina, muestra una secuencia distinta a la que se conocía hasta ahora y refuerza la versión que la joven había dado desde un primer momento. Mientras tanto, la situación judicial de la mujer sigue siendo delicada: permanece en Brasil, monitoreada con una tobillera electrónica y con prohibición de salida del país.
El video quereaviva la polémica
Las imágenes difundidas recientemente corresponden a una cámara de seguridad del bar donde ocurrió el conflicto por el pago de lo consumido. En el registro se observa a uno de los mozos realizando gestos obscenos, tocándose los genitales, señalando y riéndose junto a otros empleados, en una actitud que las turistas argentinas interpretaron como provocadora.
Esta grabación coincide con el relato que había realizado Agostina Páez, la abogada de 29 años que quedó imputada en la causa. En declaraciones previas, la joven había asegurado que los empleados del local las hostigaban desde hacía varios minutos antes de que ella reaccionara con el gesto que luego fue denunciado como racista.
“Se agarraban los genitales, nos señalaban y se reían. Ahí es cuando yo hago ese gesto”, había explicado Páez. Hasta ahora, esa versión no había contado con un respaldo visual que la sostuviera.
En medio del escándalo trascendió otra imagen del conflicto.
Una causa judicialque sigue abierta
El nuevo video podría tener un impacto directo en el proceso penal que enfrenta la joven en Brasil, donde está siendo investigada por el delito de injuria racial. Si bien la causa continúa abierta y no hay definiciones judiciales, la aparición de este material podría ser considerada por la Justicia al momento de evaluar el contexto en el que ocurrieron los hechos.
Por el momento, no se confirmó si las imágenes ya fueron incorporadas formalmente al expediente, aunque trascendió que la defensa de la abogada analiza utilizarlas como prueba para demostrar que existieron provocaciones previas por parte del personal del bar.
La abogada demorada en Brasil sería recibida por el cónsul argentino.
El caso generó una fuerte repercusión mediática desde el inicio, tanto en Brasil como en Argentina, y reabrió el debate sobre los límites de las reacciones frente a situaciones de hostigamiento, así como sobre el tratamiento judicial de este tipo de episodios en el extranjero.
Tobillera electrónica
En paralelo a la difusión del video, se conoció que la Secretaría de Estado de Administración Penitenciaria de Río de Janeiro informó que el pasado miércoles se le colocó a Páez una tobillera electrónica para monitorear sus movimientos. La medida forma parte de las condiciones impuestas mientras avanza la investigación.
Además, la joven tiene prohibido abandonar Brasil, por lo que permanece en el país a la espera de definiciones judiciales. Esta situación llevó a su entorno más cercano a evaluar un viaje para acompañarla durante el proceso, dado el impacto emocional y legal que atraviesa.