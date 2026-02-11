Horror en México: un nene de 2 años murió atropellado por su tío en un estacionamiento

El fatal episodio tuvo lugar en un estacionamiento y, en cuestión de segundos, una rutina familiar se convirtió en una tragedia: un nene de dos años fue atropellado por la camioneta que manejaba su propio tío.
El hecho ocurrió en el estacionamiento de un mayorista. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad.
Según el reporte, el accidente se produjo este lunes , cerca de la Central de Abastos, en México.
La escena quedó filmada por una cámara de seguridad del mercado, y las imágenes también circularon en X, donde se viralizó el momento y la reacción desesperada de los familiares.
Un impacto, gritos y shock
De acuerdo con lo informado, el conductor no se percató de inmediato de lo que había ocurrido: recién al sentir el impacto y escuchar los gritos, frenó y se bajó del vehículo visiblemente en shock.
En medio de la conmoción, el hombre pidió ayuda y llamó a los servicios de emergencia, además de solicitar asistencia al personal que estaba en el lugar.
Pese a la rápida respuesta, los médicos constataron que el nene ya no tenía signos vitales y que la muerte habría sido instantánea, siempre según los reportes citados por el medio.
Tras el episodio, la familia dio aviso a la policía y el tío fue detenido en el lugar y quedó a disposición de las autoridades, que deberán definir su situación legal.