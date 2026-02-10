Iglesia católica

El nuevo arzobispo de Nueva York citó una canción de Bad Bunny en su primera misa

Un video de la homilía de Mons. Ronald Hicks se viralizó por su toque de humor en español y su llamado a ser una iglesia misionera. Mons. Hicks, de 58 años y natal de Chicago, habla también español gracias a que pasó varios años en Latinoamérica como parte de la institución Nuestros Pequeños Hermanos (NPH), que le dio la oportunidad de conocer las realidades de México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.