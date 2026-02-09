"¡Qué rico es ser latino!": así fue el show de Bad Bunny en el halftime del Super Bowl
El puertorriqueño abrió su presentación con el éxito “Tití me preguntó”, cargando un balón de fútbol. Compartió escenario con muchos invitados y no perdió la oportunidad para hacer una declaración política.
Lady Gaga, invitada de Bad Bunny en el mediotiempo del Super Bowl.
“Buenas tardes California mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio y si hoy estoy en el Super Bowl es porque nunca dejaron de creer en mí”, dijo Bad Bunny completamente en español durante su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026.
Encontrándose con un "pequeño Benito", el artista hizo referencia al Grammy que acaba de ganar. Y luego apareció Ricky Martin entonando "Lo que le pasó a Hawaii", en una clara alusión al imperialismo de Estados Unidos. Luego flamearon banderas de Puerto Rico con el triángulo celeste, que son señales independentistas.
"Benito" comenzó su medio tiempo del Super Bowl con Titi me preguntó, Yo perreo sola, Eoo, Monaco, Baile Inolvidable y Nuevayol.
Fotos: Reuters.
Como invitada, Lady Gaga subió al escenario a cantar “Die with a smile” con una banda de salsa.
Posteriormente bailó “Baile Inolvidable” junto con Bad Bunny.
Fotos: Reuters
Mientas, en “la casita” de Bad Bunny estuvieron Jessica Alba, Karol G, Young Miko, Cardi B y Pedro Pascal.
Con banderas de los países de América Latina y con el mensaje: "Lo único más poderoso que el odio es el amor", Bad Bunny baja línea. Cerró con "Debí tirar más fotos" y con fuegos artificiales con los colores de la bandera disidente de Puerto Rico. "Seguimos aquí", se despidió.