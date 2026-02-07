Más que escenografía

Por qué en los show de Bad Bunny siempre hay una "casita"

El diseño no es casual. Está inspirado en casas reales y, en particular, en una vivienda ubicada en Humacao que formó parte de proyectos visuales recientes del artista. Las proporciones, los tonos y la distribución fueron adaptados para el escenario sin perder su esencia original. Pero ¿qué significa?