Grammy 2026: ganadores y momentos más destacados de la gala

La 68ª edición de los galardones dejó una huella imborrable para la música en español. Bad Bunny se convirtió en el primer artista en ganar Álbum del Año con un disco completamente en español, mientras que el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso obtuvo el galardón a Mejor Álbum Latino Rock o Alternativo.