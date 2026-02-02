Grammy 2026: ganadores y momentos más destacados de la gala
La 68ª edición de los galardones dejó una huella imborrable para la música en español. Bad Bunny se convirtió en el primer artista en ganar Álbum del Año con un disco completamente en español, mientras que el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso obtuvo el galardón a Mejor Álbum Latino Rock o Alternativo.
Bad Bunny: el gran ganador de la noche. Crédito: Reuters.
La noche del 1° de febrero de 2026 quedará grabada en la historia de la música. Bad Bunny rompió todas las barreras idiomáticas al ganar el Grammy al Álbum del Año con Debí Tirar Más Fotos, un disco íntegramente en español. Nunca antes un álbum en ese idioma había logrado tal reconocimiento en los premios más prestigiosos de la industria musical.
Además de este galardón, el artista puertorriqueño también recibió el premio a Mejor Álbum de Música Urbana Latina, reafirmando su liderazgo global. En su discurso, Bad Bunny hizo énfasis en la importancia de valorar la cultura latina, la diversidad y el poder de la música para unir.
Bad Bunny rompió todas las barreras idiomáticas al ganar el Grammy al Álbum del Año. Crédito: Reuters.
Ca7riel & Paco Amoroso lograron un histórico Grammy
En otro de los momentos más emocionantes de la noche, el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso se alzó con el Grammy al Mejor Álbum Latino Rock o Alternativo por su disco Papota. Este reconocimiento no solo marcó su consolidación internacional, sino que también se convirtió en el primer Grammy en esta categoría para artistas argentinos.
Visiblemente emocionados, los músicos dedicaron el premio a su público, a la escena musical independiente de Argentina y al país entero. Su estilo innovador, que fusiona rock, electrónica, rap y sonidos urbanos, conquistó a los votantes de la Academia y los puso en el radar global.
El dúo argentino se alzó con el Grammy al Mejor Álbum Latino Rock o Alternativo. Crédito: Reuters.
Principales ganadores
La ceremonia, conducida por Trevor Noah desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles, entregó un total de 86 premios. Entre los más destacados de la noche figuran:
Grabación del Año: “luther” – Kendrick Lamar & SZA
Canción del Año: “Wildflower” – Billie Eilish & Finneas
Mejor Nuevo Artista: Olivia Dean
Productor del Año (no clásico): Cirkut
Olivia Dean ganó el premio a Mejor Nueva Artista. Crédito: Reuters.
Compositor del Año (no clásico): Amy Allen
Mejor álbum pop vocal: Mayhem – Lady Gaga
Mejor interpretación pop solista: Messy – Lola Young
Mejor interpretación pop dúo/grupo: Defying Gravity – Cynthia Erivo y Ariana Grande
Mejor álbum de música alternativa: Songs of a Lost World – The Cure
Mejor álbum de rap: GNX – Kendrick Lamar
Lady Gaga se consolida en la música pop. Crédito: Reuters.
Otros destacados en categorías latinas
Mejor Álbum Pop Latino: Cancionera – Natalia Lafourcade
Mejor Álbum Tropical Latino: Raíces – Gloria Estefan
Mejor Álbum Regional Mexicano: Palabra de to’s (seca) – Carín León
La edición 2026 de los Grammy fue una celebración de la diversidad cultural y musical. Con la consagración de Bad Bunny y el reconocimiento a Ca7riel & Paco Amoroso, se consolidó una nueva era para la música en español en escenarios internacionales. La industria parece haber dado un paso firme hacia una mirada más amplia, diversa y representativa del talento global.