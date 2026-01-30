Shakira superó récord de Luis Miguel con su tour latino más taquillero

Shakira se consagró como la artista latina con la gira de mayor recaudación de la historia, gracias a su “Las Mujeres Ya No Lloran Tour”, que generó ingresos por 421.6 millones de dólares. Más de 3.3 millones de personas asistieron a los 82 estadios que formaron parte de la gira, superando el récord anterior de 409.5 millones de dólares, establecido por la gira de Luis Miguel entre 2023 y 2024.
“La industria de la música ha crecido muchísimo en comparación con lo que era cuando comencé mi carrera. Romper este récord es un nuevo hito para mí, considerando que hay tantos grandes artistas que históricamente han hecho giras por América Latina y España”, señaló la artista colombiana.
Éxitointernacional
Después de tres décadas de carrera, Shakira destacó la importancia de sus fans en este logro: “Después de una carrera de 30 años, que requirió tanto esfuerzo y enfrentó tantos desafíos, vivir este momento increíble es algo que cuesta creer. Solo puedo sentir gratitud por la lealtad y la pasión de mis fans, quienes le dan sentido a todo lo que hago, y sin ellos nada de esto estaría sucediendo”.
Shakira logró un récord Guinness con su gira. Crédito: REUTERS.
La gira, que ya fue nominada por Pollstar en la categoría Latin Tour of the Year, incluyó una serie histórica de 12 conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, la mayor cantidad de fechas que cualquier artista ha ofrecido en este recinto icónico.
Shakira agotó 65.000 entradas por noche, alcanzando un total de 780.000 tickets vendidos, y debido a la gran demanda se agregará un concierto número 13, programado para el 27 de febrero.
Novedadesmusicales
Recientemente, Shakira lanzó el tema principal “Zoo” para la película Zootopia 2, que se convirtió en la película animada más taquillera de Disney con una recaudación mundial superior a 1.7 mil millones de dólares. La canción, escrita por Ed Sheeran, Blake Slatkin y la propia Shakira, ha superado los 500 millones de reproducciones en diversas plataformas digitales.
Es la artista latina de la historia que más dinero generó con sus espectáculos. Crédito: REUTERS.
La artista continúa trabajando en nuevas canciones para este año, consolidando su presencia en la música y reforzando su estatus como referente internacional del pop latino y la música global.