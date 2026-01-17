#HOY:

Bad Bunny confundió a Perú con Chile en pleno concierto y desató reacciones cruzadas entre fanáticos

El lapsus del reguetonero al confundir países generó una ola de comentarios en redes, pero no empañó el entusiasmo de los 40 mil asistentes en el Estadio Nacional.

El artista, al saludar al público, pronunció el nombre de Chile, país donde había actuado días antes, lo que produjo sorpresa inmediata en los presentes. REUTERS/Mario Anzuoni/File PhotoEl artista, al saludar al público, pronunció el nombre de Chile, país donde había actuado días antes, lo que produjo sorpresa inmediata en los presentes. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo
Durante su primer concierto en Lima como parte de la gira Debí Tirar Más Fotos World Tour, el astro urbano Bad Bunny protagonizó un curioso lapsus al mencionar a Chile en lugar de Perú frente a más de 40 mil personas en el Estadio Nacional. El error, que se viralizó rápidamente en redes sociales, generó desde perplejidad hasta apoyo entre los asistentes que siguieron el show con entusiasmo.

Un error que se volvió tendencia

La noche del viernes 16 de enero de 2026 marcó el regreso de Bad Bunny a Lima tras cuatro años de ausencia. En medio de uno de los segmentos más esperados de su espectáculo, conocido como “La Casita”, el cantante puertorriqueño apareció sobre el escenario con una casaca que ostentaba los colores de la bandera peruana. Sin embargo, al saludar al público, pronunció el nombre de Chile, país donde había actuado días antes, lo que produjo sorpresa inmediata en los presentes.

El momento quedó captado en múltiples videos compartidos desde distintos puntos del estadio y rápidamente se viralizó en plataformas como X y TikTok, impulsando una ola de comentarios entre perplejidad, humor y apoyo hacia el artista.

“El pasado es el pasado”: el mensaje de Balvin en el escenario junto a Bad Bunny.Otro de los highlights de la gira: su presentación y reconciliación con J Balvin.

Reacciones del público: entre el desconcierto y la empatía

La respuesta de los asistentes fue variada. Algunos expresaron su incredulidad y sorpresa por el lapsus, con comentarios que mezclaron humor e incredulidad, mientras que otros defendieron al artista señalando que se trató de un error sin mala intención. Un usuario incluso bromeó diciendo que “quiso decir Chile, el pisco es peruano, pero justo le cortaron el micro”, generando risas y apoyo entre quienes siguieron la transmisión en redes.

Pese al episodio, el público se concentró en disfrutar el evento de principio a fin, aplaudiendo tanto el repertorio como la energía del reguetonero y la conexión que mantiene con sus seguidores peruanos.

El lapsus de Bad Bunny al mencionar a Chile en lugar de Perú durante su concierto en Lima fue, sin dudas, uno de los momentos más comentados de la velada.El lapsus de Bad Bunny al mencionar a Chile en lugar de Perú durante su concierto en Lima fue, sin dudas, uno de los momentos más comentados de la velada.

Momentos destacados del espectáculo

Más allá del error, el concierto ofreció varios instantes memorables. Uno de ellos fue la participación de Natalie Vértiz, modelo y conductora peruana, en el segmento de “La Casita”, donde compartió escenario con Bad Bunny ante la ovación de los asistentes.

El show, que incluyó una mezcla de éxitos clásicos y sorpresas exclusivas como interpretaciones especiales para el público limeño, mantuvo una interacción constante entre el artista y sus fanáticos. El cierre del primer bloque incluyó homenajes culturales y declaraciones de afecto hacia Perú, reafirmando la afinidad del intérprete con el país andino.

Balances del espectáculo y vínculo con Perú

Aunque el lapsus generó un momento curioso y fue ampliamente comentado en redes, la noche terminó con una recepción mayoritariamente positiva. La prensa local destacó la euforia general del público y el impacto de la producción, así como la capacidad de Bad Bunny para recuperar el ritmo del show tras el incidente sin que esto afectase la experiencia general de sus seguidores.

La gira Debí Tirar Más Fotos World Tour prosigue con fechas en distintos países de América y más allá, consolidando el rol de Bad Bunny como uno de los artistas urbanos más influyentes del momento, capaz de transformar una confusión en una anécdota que fortalece el vínculo afectivo con sus fans.

El lapsus de Bad Bunny al mencionar a Chile en lugar de Perú durante su concierto en Lima fue, sin dudas, uno de los momentos más comentados de la velada. Sin embargo, lejos de opacar el show, el episodio se transformó en un pasaje viral que alimentó el humor y la empatía del público, reflejando cómo la música y el humor pueden convivir en un espectáculo de alto impacto global.

