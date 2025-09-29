NFL

Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl LX 2026

El “super tazón” LX, que se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. La elección del artista puertorriqueño no es sorpresa para muchos, ya que ha sido una de las figuras más influyentes y exitosas de la música a nivel global en los últimos años.