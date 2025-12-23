¡Sorpresa total!

Del “distanciamiento” al abrazo: Bad Bunny y J Balvin se reencontraron en México y emocionaron a los fans

Los cantantes se reencontraron sobre el escenario después de años marcados por rumores de tensión entre ambos. El abrazo, las palabras y la canción compartida convirtieron la aparición en un momento “histórico” que emocionó a los fans y explotó en redes.