Grammy 2026: así vistieron las celebridades en la gran noche de la música

La 68.ª edición de los Premios Grammy volvió a reunir a las principales figuras de la industria musical en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Como ocurre cada año, la alfombra roja se convirtió en una verdadera pasarela donde la moda ocupó un lugar central, con estilismos que oscilaron entre la elegancia clásica, las propuestas disruptivas y las tendencias más actuales.
La gala dejó una amplia variedad de elecciones estéticas que reflejaron la diversidad de estilos, identidades y búsquedas creativas de los artistas que desfilaron ante las cámaras.
Entre los artistas latinoamericanos, Paco Amoroso y Ca7riel llamaron la atención por una propuesta conjunta con fuerte impronta conceptual. La elección de siluetas amplias, una paleta definida y una estética coordinada reforzó la identidad del dúo y generó impacto visual tanto en la alfombra roja como al momento de recibir su premio.
CA7RIEL y Paco Amoroso en los Grammy. Crédito: REUTERS.
Bad Bunny, en contraste, apostó por una línea más tradicional. Eligió un esmoquin impecable con un detalle floral como accesorio, reafirmando que el estilo clásico sigue siendo una opción vigente y efectiva para una gala de esta magnitud.
Bad Bunny en los Grammy. Crédito: REUTERS.
Nicki Nicole optó por un vestido largo en tono nude confeccionado en gasa translúcida. El diseño combinó un corsé estructurado con aplicaciones florales en relieve y una falda completamente transparente, logrando un equilibrio entre delicadeza y sensualidad.
Parejas y eleganciacontemporánea
Justin y Hailey Bieber eligieron looks total black. Él se presentó con un traje oversize de líneas relajadas, mientras que ella lució un vestido largo ajustado, de escote palabra de honor, con un aplique metálico central que aportó un detalle moderno.
Justin y Hailey Bieber en los Grammy Awards. Crédito: REUTERS.
Miley Cyrus y Maxx Morando fueron otra de las parejas más observadas. Miley combinó una estética rockera con referencias setentosas, integrando cuero, camisa blanca y pantalón negro clásico. Morando acompañó con un estilismo sobrio y monocromático.
Miley Cyrus y Maxx Morando en los Grammy. Crédito: REUTERS.
J Balvin mantuvo una imagen clásica con un esmoquin negro tradicional, mientras que John Legend y Chrissy Teigen lograron una composición armónica al combinar un traje azul oscuro con un vestido rosa bordado, de inspiración romántica.
Glamour, siluetas y maximalismo
Lady Gaga fue una de las figuras más esperadas de la noche y no pasó desapercibida. Su elección se alineó con una estética oscura y teatral, con plumas, volúmenes exagerados y una falda sirena de gran impacto visual.
Lady Gaga en los Grammy. Crédito: REUTERS.
Karol G deslumbró con un vestido celeste de tul y encaje floral, ajustado al cuerpo y de corte sirena, con transparencias y una abertura lateral que aportó movimiento. PinkPantheress, por su parte, eligió un diseño translúcido con estampado abstracto y mangas sueltas, acompañado por joyería llamativa y un peinado recogido.
Karol G en los Grammy. Crédito: REUTERS.
Billie Eilish volvió a demostrar coherencia estética con un look que reforzó su identidad artística, combinando blanco y negro en una propuesta singular y reconocible.
Sastrería, color y estilo sin reglas
La alfombra roja también dio lugar a propuestas de sastrería y conjuntos de alto impacto cromático. Angelique Kidjo apostó por un traje entallado con camisa y corbata, mientras que Zara Larsson eligió un conjunto dorado que resaltó su figura y aportó luminosidad.
Pharrell Williams y Angelique Kidjo en los Grammy. Crédito: REUTERS.
Otras elecciones destacadas fueron las de Tyla, con un vestido al cuerpo de líneas puras y detalles glamorosos, Sabrina Carpenter con un diseño bordado de estética clásica, y Benson Boone, quien sorprendió con un conjunto negro de terciopelo y transparencias que combinó elegancia y frescura.
Sabrina Carpenter en los Grammy. Crédito: REUTERS.
Desde el rock de Slash hasta el glamour clásico de Heidi Klum, pasando por propuestas más artísticas y experimentales, la alfombra roja de los Grammy 2026 volvió a confirmar que la moda es una extensión del mensaje y la personalidad de cada artista.