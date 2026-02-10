Somalia

Un avión con 55 personas se estrelló en el Océano Índico

La aeronave, un Fokker 50 de la empresa Starsky Aviation había despegado de Mogadiscio. Tras un desperfecto técnico, el piloto logró en una maniobra desesperada, llevar la máquina hacia la costa del Océano Índico. Todos los ocupantes resultaron ilesos.