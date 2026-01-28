Alerta aérea

Colombia busca un avión perdido entre Cúcuta y Ocaña: 15 personas a bordo

Un vuelo comercial con 13 pasajeros y dos tripulantes perdió comunicación este miércoles en Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela. Se activó el operativo de búsqueda en una zona montañosa y aún no hay información oficial sobre su paradero.