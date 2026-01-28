Colombia busca un avión perdido entre Cúcuta y Ocaña: 15 personas a bordo

La aeronave había despegado del aeropuerto Camilo Daza, en Cúcuta, con destino a Ocaña. El tramo es corto, pero el contacto con control de tráfico aéreo se interrumpió minutos antes del horario previsto de aterrizaje.
Un vuelo comercial con 13 pasajeros y dos tripulantes perdió comunicación este miércoles en Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela. Se activó el operativo de búsqueda en una zona montañosa y aún no hay información oficial sobre su paradero.
La aeronave había despegado del aeropuerto Camilo Daza, en Cúcuta, con destino a Ocaña. El tramo es corto, pero el contacto con control de tráfico aéreo se interrumpió minutos antes del horario previsto de aterrizaje.
Satena informó que se trataba del vuelo NSE8849 y que el último reporte de comunicación se registró a las 11:54. Desde ese momento se activaron los protocolos de rastreo y coordinación con las autoridades aeronáuticas.
Los equipos concentraron el operativo en el departamento Norte de Santander, en un sector de serranías entre localidades como Ábrego, Hacarí y La Playa de Belén. Es un corredor con relieve complejo, uno de los factores que condiciona la búsqueda por aire y por tierra.
En paralelo, se indicó que no se había activado la baliza de emergencia, un dato que suma incertidumbre sobre lo ocurrido en los minutos finales del vuelo. La aeronave tiene capacidad para 19 pasajeros y era operada por una empresa vinculada al servicio regional.
Entre los pasajeros mencionados en las primeras comunicaciones públicas figurarían dirigentes vinculados a la actividad legislativa y a la campaña electoral local, lo que elevó el impacto político del episodio en la zona fronteriza.
Mientras avanzaba la tarde, se sostuvo el despliegue de aeronaves para el rastrillaje y se centralizó información en un puesto de mando. En Ocaña y Cúcuta, familiares y allegados aguardaban novedades, con un operativo que se mantuvo abierto por tratarse de una situación en desarrollo.
La tensión crece con cada hora sin contacto: en esa ruta, el silencio no es una estadística, es una señal que Colombia necesita quebrar cuanto antes.