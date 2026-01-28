Viral en redes

“Caballo llorón”, el juguete que nació de un error y se convirtió en símbolo del Año Nuevo Chino

Un peluche con expresión triste, mal diseñado se transformó en un fenómeno viral, capturando la atención de usuarios por su aspecto contradictorio. Sorprendentemente agotó stock rápidamente gracias a su viralización, destacándose más por su simbolismo que por su valor real.