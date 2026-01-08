Más vigentes que nunca

Los Tamagotchi cumplen 30 años y viven un auge global con exposiciones, moda y colaboración con BLACKPINK

La emblemática mascota digital celebra sus tres décadas con una exhibición en Tokio, nuevas alianzas globales y un resurgimiento cultural que trasciende generaciones: desde exposiciones inmersivas hasta una colaboración oficial con el grupo pop surcoreano.