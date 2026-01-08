Los Tamagotchi cumplen 30 años y viven un auge global con exposiciones, moda y colaboración con BLACKPINK
La emblemática mascota digital celebra sus tres décadas con una exhibición en Tokio, nuevas alianzas globales y un resurgimiento cultural que trasciende generaciones: desde exposiciones inmersivas hasta una colaboración oficial con el grupo pop surcoreano.
Desde su lanzamiento en 1996 por la compañía japonesa Bandai Namco, el Tamagotchi se convirtió en uno de los mayores fenómenos tecnológicos y culturales de los años ’90. Este pequeño dispositivo electrónico en forma de huevo, que exigía cuidados constantes de su mascota virtual, marcó a toda una generación y hoy supera los 100 millones de unidades vendidas en todo el mundo.
A pesar de que los gustos y las tecnologías han cambiado radicalmente, los Tamagotchi han encontrado un lugar en la nostalgia moderna y en la cultura pop digital. En la era de la inteligencia artificial, este juguete simple e intuitivo sigue atrayendo tanto a los que lo vivieron en su infancia como a nuevas generaciones que redescubren su encanto retro.
El 2026 arrancó con una celebración especial en Japón: la “30th Anniversary Tamagotchi Grand Exhibition” se inauguró en el Roppongi Museum de Tokio, ofreciendo a los visitantes una experiencia interactiva que recorre tres décadas de historia del dispositivo digital.
La muestra, abierta del 7 de enero al 2 de febrero, presenta instalaciones temáticas, versiones clásicas y modernas del Tamagotchi, objetos de colección e incluso mercancía exclusiva para conmemorar el aniversario del juguete que marcó a varias generaciones.
Lisa con un tamagotchi en una transmisión en vivo que realizó en octubre de 2025.
Moda y colaboraciones
Además de la exhibición, la marca se expandió hacia el mundo de la moda con colaboraciones internacionales. Por ejemplo, una línea especial de camisetas y artículos inspirados en la estética retro de Tamagotchi se lanzó en alianza con UNIQLO UT, que celebró el aniversario combinando moda y nostalgia en diseños originales que rememoran los pixeles clásicos del dispositivo.
Una de las sorpresas más destacadas de la celebración fue la alianza con BLACKPINK, una de las bandas femeninas de K-pop más populares del mundo. Esta colaboración incluyó el lanzamiento de una edición limitada de Tamagotchi con temática de la agrupación, destinada especialmente a los fans de la música y el entretenimiento digital.
El producto, disponible inicialmente a través de plataformas digitales como KakaoTalk Gift, fusiona la nostalgia de los Tamagotchi clásicos con diseños inspirados en Jennie, Jisoo, Rosé y Lisa, ampliando así su alcance cultural y consolidando al dispositivo como un puente entre generaciones.
BLACKPINK X Tamagotchi.
Por qué Tamagotchi sigue vigente
El éxito continuo de Tamagotchi puede explicarse por varias razones: su simplicidad y accesibilidad, su valor emocional para quienes crecieron con él y su capacidad de reinventarse. A lo largo de 30 años, este dispositivo pasó de ser un juguete básico a convertirse en un símbolo intergeneracional que convoca tanto a adultos llenos de nostalgia como a jóvenes que lo descubren por primera vez.
Además, su presencia en exposiciones, colaboraciones con marcas de moda y alianzas con íconos de la cultura popular como BLACKPINK demuestran su adaptabilidad en un mundo digital cada vez más competitivo.
A tres décadas de su lanzamiento, Tamagotchi no solo sigue vivo, sino que amplía su legado. Lo que comenzó como un pequeño juguete electrónico se ha convertido en un fenómeno cultural con múltiples expresiones globales: arte, moda, música y nostalgia convergen para celebrar un clásico que ha resistido las modas y las eras tecnológicas. La historia de Tamagotchi es, en definitiva, una demostración de que algunas ideas simples pueden ser atemporales.