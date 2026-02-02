Video

Valencia: un hombre se trepó al techo del avión en plena pista y retrasó el despegue durante horas

Un vuelo que debía despegar desde el aeropuerto de Aeropuerto de Valencia (Manises) sufrió una demora de dos horas luego de que un hombre de 24 años se subiera al techo del avión mientras la aeronave estaba en pista.