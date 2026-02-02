#HOY:

Valencia: un hombre se trepó al techo del avión en plena pista y retrasó el despegue durante horas

Un vuelo que debía despegar desde el aeropuerto de Aeropuerto de Valencia (Manises) sufrió una demora de dos horas luego de que un hombre de 24 años se subiera al techo del avión mientras la aeronave estaba en pista.

Dos horas de tensión en la pista: lo redujeron tras subirse al techo del avión.Dos horas de tensión en la pista: lo redujeron tras subirse al techo del avión.
Un episodio tan insólito como peligroso obligó a frenar la salida de un vuelo con destino a Ámsterdam: un joven de 24 años se encaramó al techo del avión cuando la aeronave ya se encontraba en pista, en el aeropuerto de Manises, y el operativo para bajarlo se extendió durante horas.

La secuencia quedó registrada en video: se lo ve corriendo y gesticulando sobre el fuselaje, mientras personal de seguridad y de la terminal intentaba controlar la situación sin agravar el riesgo para él, la tripulación y el resto de los pasajeros.

La intervención terminó con la reducción del individuo por parte de la Guardia Civil, que lo retiró de la aeronave y lo puso a resguardo, mientras el vuelo permanecía demorado y se reorganizaban los procedimientos de seguridad.

Tras el operativo, el hombre fue trasladado al Hospital General de Valencia para una evaluación psiquiátrica, según se informó, y el aeropuerto retomó su funcionamiento habitual luego del incidente.

El hecho ocurrió en España y dejó una postal incómoda: una acción individual, de riesgo extremo, capaz de bloquear un despegue, activar protocolos y alterar por completo el ritmo de una terminal aérea en cuestión de segundos.

