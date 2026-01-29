Una nueva prohibición genera alarma entre miles de turistas que viajan en avión: de qué se trata

La Unión Europea puso en marcha una normativa ambiental más estricta que obliga a las aerolíneas a eliminar progresivamente los plásticos descartables en los vuelos, en un nuevo paso para reducir la contaminación y el impacto ambiental del transporte aéreo.
Además de los elementos utilizados durante el servicio a bordo, la iniciativa también alcanza a los aeropuertos y a las empresas que operan en tierra, ya que busca modificar prácticas extendidas en toda la cadena del transporte aéreo.
La medida se inscribe dentro de la estrategia climática del bloque europeo, que apunta a disminuir los residuos generados por actividades de alto movimiento de pasajeros y a promover un modelo más sustentable para el sector turístico y comercial.
A través de una legislación ambiental recientemente aprobada, el bloque europeo busca erradicar los plásticos de un solo uso dentro de la industria aeronáutica, una de las más cuestionadas por su huella ecológica.
La norma alcanza a elementos habituales en los servicios de abordo, como vasos, cubiertos, envoltorios y envases descartables que se utilizan durante los vuelos comerciales.
Por qué se apunta al transporte aéreo
Las autoridades europeas sostienen que la aviación genera una gran cantidad de residuos plásticos que terminan en rellenos sanitarios o en el ambiente.
El objetivo es que las aerolíneas adopten materiales reutilizables, biodegradables o reciclables, en línea con el Pacto Verde Europeo.
La medida no se limita a lo que ocurre dentro del avión. También apunta al uso de film plástico para envolver equipaje en los aeropuertos, una práctica extendida en terminales aéreas y considerada altamente contaminante por su carácter descartable.
Cómo afectará a los pasajeros
Según el cronograma establecido por las autoridades comunitarias, la normativa comenzará a aplicarse de manera progresiva a partir de 2026 en los 27 países que integran la Unión Europea.
La implementación será escalonada, con plazos diferenciados para aerolíneas y operadores aeroportuarios, con el fin de permitir la adaptación de los servicios y la incorporación de materiales reutilizables o biodegradables en reemplazo de los productos plásticos de un solo uso.
Los viajeros notarán cambios en el servicio:
Menos envases descartables.
Uso de materiales alternativos en comidas y bebidas.
Reducción de productos plásticos en cabina.
Desde la industria aérea advierten que la adaptación será progresiva y que implicará una reorganización logística y de costos.
Una política que podría extenderse
La iniciativa europea podría convertirse en modelo para otros países y regiones, en momentos en que crece la presión internacional para que el sector aeronáutico reduzca su impacto ambiental.
La nueva ley marca un giro en la relación entre aviación y medio ambiente: Europa no solo busca volar más, sino hacerlo con menos plástico y menor daño ecológico, trasladando el compromiso ambiental también a los cielos.