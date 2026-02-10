Impactante accidente en México: una mujer cruzó corriendo una avenida y fue atropellada por un auto

Una mujer de 25 años resultó gravemente herida tras ser atropellada por un vehículo en una avenida muy transitada de Monterrey, México: el impacto la lanzó varios metros y la dejó tendida sobre el asfalto.
La joven fue embestida por un auto en la avenida Leones, en Monterrey, luego de correr entre los vehículos. Fue atendida por paramédicos y trasladada a un hospital en estado grave.
El hecho ocurrió en el cruce de la avenida Paseo de los Leones y Diego Velázquez, en la colonia Cumbres, y quedó registrado en videos tomados por testigos que circularon poco después en redes sociales.
En esas grabaciones se la ve caminando descalza entre los carriles, con señales de desorientación, mientras el tránsito seguía avanzando a su alrededor.
Según el reporte oficial, la situación se inició cuando la autoridad recibió un aviso por una mujer desorientada en la vía pública y un agente se acercó para intervenir.
La secuencia previa al impacto
De acuerdo con la reconstrucción, el policía decidió custodiarla a una distancia prudencial y empezó a hacer señas para que los automovilistas redujeran la velocidad al pasar por la zona.
Sin embargo, de manera imprevista, la joven intentó cruzar corriendo los carriles principales y un auto blanco que circulaba a una velocidad considerable la embistió de frente.
El golpe fue tan fuerte que la mujer salió despedida y cayó violentamente varios metros más adelante, en una escena que generó conmoción entre quienes presenciaron el episodio.
A los pocos minutos llegaron paramédicos para asistirla en el lugar y brindarle los primeros auxilios ante la gravedad de las lesiones.
Parte oficial y estado de salud
Las autoridades informaron que la víctima fue trasladada de urgencia a un hospital privado, donde hasta la noche del lunes permanecía internada en estado grave y con pronóstico reservado.
El informe añadió que, instantes después del siniestro, llegaron los padres de la joven y señalaron que su hija padece trastornos de personalidad, además de afirmar que se había escapado de forma repentina del vehículo familiar momentos antes.
Medios locales citados en la nota la identificaron como Hortensia Guardado Sánchez, de 25 años, y precisaron que fue atendida por personal de la Cruz Roja Mexicana y luego derivada al Hospital Muguerza Obispado.
Sobre el cuadro clínico, se consignó que sufrió hemorragias internas en la zona del tórax, traumatismo cráneo encefálico y una fractura en una pierna, mientras continúa la evaluación médica y el seguimiento del caso.