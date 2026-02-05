Frustraron en Uruguay un millonario plan para robar un banco a través de un túnel

Un amplio operativo policial logró desbaratar en Uruguay lo que las autoridades definieron como un intento de golpe delictivo de gran escala, comparable con los robos más sofisticados de la historia reciente del país. Tras meses de investigación, nueve personas fueron detenidas por su presunta participación en un plan para ingresar a un banco mediante un túnel en pleno corazón de Montevideo.
La maniobra se desarrolló en la Ciudad Vieja, una de las zonas más antiguas y transitadas de la capital uruguaya. Allí, los sospechosos habrían montado una compleja estructura subterránea con el objetivo de alcanzar una entidad financiera sin levantar sospechas, utilizando métodos que combinaron trabajo manual, logística y conocimiento del sistema de saneamiento urbano.
El caso comenzó a tomar forma a mediados del año pasado, cuando el grupo alquiló un local comercial ubicado en la esquina de las calles Colón y 25 de Mayo. Bajo la apariencia de un comercio sin actividad, los implicados habrían iniciado tareas de excavación que se extendieron durante varios meses.
Los movimientos dentro del inmueble y ciertos comportamientos detectados en la zona despertaron la atención de los investigadores a comienzos de diciembre. A partir de ese momento, se puso en marcha un seguimiento discreto que permitió reunir pruebas clave sobre la operatoria del grupo y su objetivo final.
El trabajo de inteligencia culminó con un despliegue simultáneo que permitió concretar detenciones tanto en el local desde donde partía el túnel como en la zona de El Pinar. Entre los arrestados hay ciudadanos uruguayos, paraguayos y brasileños, lo que refuerza la hipótesis de una organización criminal con conexiones regionales.
El túnel yla ingenieríadelictiva
La inspección realizada por la Policía reveló detalles que dan cuenta del nivel de planificación del plan. El acceso al túnel se encontraba cuidadosamente oculto dentro del local alquilado, desde donde descendía un pozo vertical que conectaba directamente con la red de cloacas de la ciudad.
El pasadizo subterráneo es extremadamente estrecho, al punto de que solo permite el avance de una persona arrastrándose. Las imágenes registradas por las fuerzas de seguridad muestran tramos de difícil acceso, lo que evidencia el esfuerzo físico y el riesgo que implicó la excavación.
Dentro del inmueble se encontraron bolsas con escombros, arena y materiales de construcción, producto del trabajo manual sostenido durante meses. Además, los investigadores confirmaron que el grupo utilizaba el sistema de alcantarillado como una vía de desplazamiento subterránea para acercarse al banco sin ser detectados desde la superficie.
Detenciones yescape frustrado
El operativo policial permitió capturar a los nueve sospechosos antes de que el plan pudiera concretarse. Según informó el ministro del Interior, Carlos Negro, cinco de los detenidos intentaron huir al verse rodeados por los efectivos, utilizando precisamente las cloacas como vía de escape.
La peligrosidad de la maniobra y el grado de organización de la banda fueron destacados por las autoridades, que subrayaron que el accionar del grupo representaba un riesgo tanto para la seguridad pública como para la infraestructura urbana.