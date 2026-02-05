Cambio de mando en Centroamérica

Costa Rica inicia un nuevo ciclo con Laura Fernández en el poder: foco en seguridad y economía

La economista y exministra de Gobierno asumirá la presidencia de Costa Rica tras imponerse en los comicios de enero. Hereda el legado económico de Rodrigo Chaves, su mentor político, pero deberá afrontar el aumento de la violencia vinculada al narcotráfico y una compleja convivencia con el aún influyente mandatario saliente. Joaquín Bernardis analizó este nuevo escenario en diálogo con CyD Litoral.