Laura Fernández ganó las elecciones en Costa Rica y estiró el oficialismo derechista

Laura Fernández ganó la presidencia de Costa Rica este domingo al obtener 48,5% de los votos con más del 88% de las mesas escrutadas, según el Tribunal Supremo de Elecciones; la cifra superó el umbral del 40% requerido por la ley y la convierte en la sucesora de Rodrigo Chaves en un país marcado por la crisis de seguridad.
Con la victoria en primera vuelta Fernández aventajó al economista Álvaro Ramos, quien quedó segundo con 33,3% de los sufragios, y a Claudia Robles, tercera con 4,8% según el conteo oficial citado por el TSE. La participación fue de 66,96% —superior a la de 2022— y la abstención alcanzó el 30% en una elección en la que estaban convocados cerca de 3,7 millones de electores.
Promesas de seguridad y continuidad
La candidata del Partido Pueblo Soberano, respaldada por el presidente saliente Rodrigo Chaves, centró su campaña en mano dura contra el crimen organizado y propuso declarar estados de excepción en zonas conflictivas, reformar poderes del Estado y completar una mega cárcel de máxima seguridad inspirada en modelos regionales.
Laura Fernández, ganadora de las elecciones en Costa Rica. Crédito: REUTERS/Mayela López
“Costa Rica votó por la continuidad del cambio”, dijo Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano, en su primer discurso ya con la victoria irreversible, y aseguró que presidirá un gobierno de diálogo y concordia nacional, respetuoso y firme del Estado de derecho.
Ramos reconoció la derrota y ofreció apoyo condicionado: “Que Dios le dé sabiduría. La respaldaremos cuando sus decisiones sean para el bien del país”, dijo Álvaro Ramos, candidato del Partido Liberación Nacional.
Reacciones institucionales y balance legislativo
La presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora, llamó a respetar el veredicto de las urnas y destacó que se actuó con atención a cada detalle para garantizar “la pureza del sufragio”, según las fuentes.
Los festejos por el triunfo de Fernández. Crédito: REUTERS/Maynor Valenzuela
En la misma jornada se eligieron 57 diputados: Pueblo Soberano obtuvo 30 escaños, el Partido Liberación Nacional 18, el Frente Amplio 7 y los dos restantes fueron para Coalición Agenda Ciudadana y el Partido Unidad Social Cristiana, según los resultados difundidos por los medios.
Contexto social y económico que marcó la elección
La inseguridad, con siete de cada diez homicidios vinculados al narcotráfico, fue uno de los temas centrales del debate público y una de las principales preocupaciones ciudadanas citadas por la campaña de Fernández. El oficialismo atribuye a la gestión de Chaves logros como crecimiento económico del 5%, reducción del desempleo y caída de la pobreza hasta 15,5% en 2025, datos que el espacio oficialista puso en primer plano durante la disputa electoral.
La victoria de la candidata de 39 años la convertirá en la segunda mujer en ocupar la presidencia de Costa Rica y consolida la continuidad política que promovió el gobierno saliente, con la promesa de asumir funciones desde el 8 de mayo para el período 2026-2030.
El triunfo también fue interpretado por analistas y actores políticos como un fortalecimiento del oficialismo de derecha en la región, aunque la oposición advirtió sobre riesgos institucionales al comparar algunas propuestas con modelos aplicados en otros países.
En los centros de cómputo y en diferentes espacios públicos miles de seguidores celebraron los primeros resultados y el ambiente político se dirige ahora a la conformación del gabinete y a la negociación legislativa que definirá el alcance de las reformas propuestas.