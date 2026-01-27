Cambio de rumbo

Nasry Asfura asumió en Honduras y anunció mano dura contra las pandillas

El conservador de 67 años juró este martes como presidente en el Congreso de Tegucigalpa y anticipó un plan contra el crimen, la pobreza y la corrupción. También planteó reordenar la política exterior: Washington espera negociar comercio y el nuevo gobierno busca recomponer lazos con Taiwán.