Brasil

Flávio Bolsonaro lanzó su candidatura y dijo que su padre está preso por “persecución política”

El senador brasileño confirmó que competirá por la presidencia en 2026 y sostuvo que Jair Bolsonaro, condenado y detenido, es víctima de un hostigamiento político. El anuncio reavivó la polarización en Brasil a meses del arranque formal de la campaña.