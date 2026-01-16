#HOY:

Condenado por intento de golpe de Estado

Trasladaron a Jair Bolsonaro a una cárcel con mejores condiciones

El exmandatario de Brasil fue llevado al complejo penitenciario de Papuda, también ubicado en Brasilia. La orden emitida por el magistrado Alexandre de Moraes, ocurre días después de que la defensa del líder ultraderechista, de 70 años y con problemas de salud, reiterara su pedido de prisión domiciliaria "humanitaria".

Por: 

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, fue trasladado este jueves (15.01.2026) a una cárcel en Brasilia con condiciones "más favorables", según una decisión del Supremo Tribunal Federal (STF).

(250911) -- BRASILIA, 11 septiembre, 2025 (Xinhua) -- El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, asiste a la fase de veredicto y sentencia del juicio contra el expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, y otros siete ex altos funcionarios y militares acusados de tentativa de golpe de Estado, en Brasilia, Brasil, el 11 de septiembre de 2025. Con el voto de la jueza Carmen Lúcia, la Primera Sala del STF de Brasil, compuesta por cinco magistrados, alcanzó el jueves una mayoría de tres votos a favor contra uno en contra para condenar a Bolsonaro en el juicio por tentativa de golpe de Estado. Si ninguno de los cuatro magistrados que ya han votado cambia su decisión antes del veredicto final este viernes, Bolsonaro se convertirá en el primer expresidente en la historia de Brasil en ser condenado por ese delito. (Xinhua/Lucio Tavora) (lt) (rtg) (ra) (ce)El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes. Xinhua.

La orden emitida por el magistrado Alexandre de Moraes, ocurre días después de que la defensa del líder ultraderechista, de 70 años y con problemas de salud, reiterara su pedido de prisión domiciliaria "humanitaria".

Bolsonaro estaba recluido desde finales de noviembre en una habitación de la sede de la Policía Federal en Brasilia, y fue trasladado a la "sala de Estado Mayor" en el centro penitenciario Papuda, también en la capital brasileña, informó el alto tribunal.

Aislado de los demás presos

El expresidente (2019-2022) "ya está" en la sala, conocida como "Papudinha", donde tendrá uso exclusivo de un espacio reservado normalmente para cuatro personas, añadió la corte.

La cárce de máxima seguridad de Papuda, en Brasilia.La cárce de máxima seguridad de Papuda, en Brasilia.

El nuevo espacio de reclusión tiene "condiciones aún más favorables, igualmente exclusiva y con total aislamiento en relación a los demás presos", dijo en su decisión el magistrado.

Visitas, sol y ejercicios

Moraes subrayó que bajo las nuevas condiciones, Bolsonaro tendrá más tiempo para recibir visitas, podrá tomar sol y hacer ejercicios en cualquier momento del día, y tendrá a disposición aparatos de fisioterapia, siguiendo recomendaciones médicas.

Desde que fue encarcelado a finales de noviembre, salió en dos oportunidades por cuestiones de salud.

Estuvo por más de una semana hospitalizado para una cirugía de hernia inguinal, y luego de golpearse la cabeza durante una caída en prisión, se sometió a exámenes que descartaron lesiones.

Brasil
Jair Bolsonaro
Salud

