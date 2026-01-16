Condenado por intento de golpe de Estado

Trasladaron a Jair Bolsonaro a una cárcel con mejores condiciones

El exmandatario de Brasil fue llevado al complejo penitenciario de Papuda, también ubicado en Brasilia. La orden emitida por el magistrado Alexandre de Moraes, ocurre días después de que la defensa del líder ultraderechista, de 70 años y con problemas de salud, reiterara su pedido de prisión domiciliaria "humanitaria".