Trasladaron a Jair Bolsonaro a una cárcel con mejores condiciones
El exmandatario de Brasil fue llevado al complejo penitenciario de Papuda, también ubicado en Brasilia. La orden emitida por el magistrado Alexandre de Moraes, ocurre días después de que la defensa del líder ultraderechista, de 70 años y con problemas de salud, reiterara su pedido de prisión domiciliaria "humanitaria".
El ex presidente podrá recibir visitas, podrá tomar sol y hacer ejercicios.
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, fue trasladado este jueves (15.01.2026) a una cárcel en Brasilia con condiciones "más favorables", según una decisión del Supremo Tribunal Federal (STF).
El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes. Xinhua.
Bolsonaro estaba recluido desde finales de noviembre en una habitación de la sede de la Policía Federal en Brasilia, y fue trasladado a la "sala de Estado Mayor" en el centro penitenciario Papuda, también en la capital brasileña, informó el alto tribunal.
Aislado de los demás presos
El expresidente (2019-2022) "ya está" en la sala, conocida como "Papudinha", donde tendrá uso exclusivo de un espacio reservado normalmente para cuatro personas, añadió la corte.
La cárce de máxima seguridad de Papuda, en Brasilia.
El nuevo espacio de reclusión tiene "condiciones aún más favorables, igualmente exclusiva y con total aislamiento en relación a los demás presos", dijo en su decisión el magistrado.
Visitas, sol y ejercicios
Moraes subrayó que bajo las nuevas condiciones, Bolsonaro tendrá más tiempo para recibir visitas, podrá tomar sol y hacer ejercicios en cualquier momento del día, y tendrá a disposición aparatos de fisioterapia, siguiendo recomendaciones médicas.