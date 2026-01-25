El impacto de un rayo deja varias personas heridas durante manifestación en apoyo a Bolsonaro en Brasilia

Durante la tarde de este domingo, un impacto de rayo sorprendió a participantes de una manifestación organizada en Brasilia, en apoyo al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, cuando el evento estaba por concluir.
Un rayo cayó sobre una concentración de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro en la Plaza do Cruzeiro, en Brasilia, en medio de intensas lluvias. Decenas de manifestantes resultaron heridos y fueron atendidos por los servicios de emergencia.
Durante la tarde de este domingo, un impacto de rayo sorprendió a participantes de una manifestación organizada en Brasilia, en apoyo al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, cuando el evento estaba por concluir.
El fenómeno natural ocurrió en plena Plaza do Cruzeiro, generando caos entre los asistentes y provocando que varios de ellos quedaran lesionados, muchos de los cuales debieron ser trasladados a centros de salud para recibir atención médica.
La concentración había reunido a cientos de simpatizantes de Bolsonaro y simpatizantes del diputado federal Nikolas Ferreira, quienes realizaron una caminata desde el interior del país hasta la capital brasileña para expresar su apoyo al exmandatario y reclamar por su situación judicial.
Según reportes de medios locales, el rayo cayó alrededor de la 1 p.m. (hora local) cuando la lluvia era intensa y el cielo estaba cargado de tormenta.
Imágenes tomadas en el lugar mostraron el instante en que el rayo alcanzó parte de la plaza, provocando que varias personas cayeran al suelo y quedaran aturdidas por la descarga.
La presencia de rejas metálicas y estructuras en el entorno puede haber contribuido a canalizar la energía del rayo hacia los manifestantes que estaban cerca de estos objetos.
Las autoridades sanitarias y cuerpos de emergencia se movilizaron con rapidez para asistir a los heridos.
Al menos 34 personas fueron reportadas con lesiones tras el impacto, algunas de carácter serio, y varias de ellas fueron trasladadas a hospitales de la región para una evaluación más exhaustiva, según indicaron fuentes oficiales.
A pesar del susto y de las heridas provocadas por la descarga atmosférica, no se han confirmado víctimas fatales hasta el momento.
Las autoridades han brindado información preliminar sobre la atención a los afectados, aunque no se han difundido reportes detallados sobre la condición clínica de cada uno.
El evento en Brasilia estaba enmarcado en un contexto de tensiones políticas en Brasil, donde Bolsonaro enfrenta una condena judicial confirmada que generó reclamos de sus seguidores en varios puntos del país.
La manifestación, además de homenajear a quienes participaron en actos previos en defensa del expresidente, buscaba visibilizar demandas políticas y sociales vinculadas a su situación ante la justicia.
Las condiciones meteorológicas adversas con lluvias intensas y actividad eléctrica habían sido advertidas por los servicios meteorológicos antes de que la marcha llegara a la capital federal, aunque no se esperaba que la tormenta alcanzara esa magnitud durante la concentración.
La caída del rayo y el número de heridos provocaron sorpresa entre los propios manifestantes y obligaron a desactivar el acto de manera apresurada por seguridad.