En Brasil

El impacto de un rayo deja varias personas heridas durante manifestación en apoyo a Bolsonaro en Brasilia

Un rayo cayó sobre una concentración de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro en la Plaza do Cruzeiro, en Brasilia, en medio de intensas lluvias. Decenas de manifestantes resultaron heridos y fueron atendidos por los servicios de emergencia.