Montevideo

Tiroteo en plena ruta en Uruguay: un policía se defendió de un asalto, mató a un ladrón e hirió a otro

Un efectivo de 21 años, de civil y en su día libre, fue atacado mientras circulaba en moto por Uruguay: recibió un impacto en el casco, respondió a los disparos y el hecho terminó con un asaltante muerto y otro herido.