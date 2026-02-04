Tiroteo en plena ruta en Uruguay: un policía se defendió de un asalto, mató a un ladrón e hirió a otro

En cuestión de segundos, una ruta se transformó en escenario de un intercambio de disparos que quedó registrado por cámaras de seguridad.
Un efectivo de 21 años, de civil y en su día libre, fue atacado mientras circulaba en moto por Uruguay: recibió un impacto en el casco, respondió a los disparos y el hecho terminó con un asaltante muerto y otro herido.
El episodio ocurrió el domingo por la noche en el cruce de Ruta 1 y Camino Tomkinson, en la zona de Pajas Blancas, al oeste de Montevideo. Según los reportes, el policía —integrante de la Guardia Republicana— circulaba de particular y en su día franco cuando advirtió que era seguido por otra moto con dos ocupantes.
Al llegar a la altura del kilómetro 11, los sospechosos intentaron cerrarle el paso y chocarlo para robarle el vehículo, siempre de acuerdo con la reconstrucción oficial citada por medios locales.
En medio de esa maniobra, uno de los atacantes disparó y la bala impactó en el casco del efectivo, que respondió con al menos cuatro disparos. Tras el intercambio, los agresores escaparon unos metros, pero uno de ellos cayó gravemente herido y murió en el lugar, a unos 100 metros del punto inicial.
El segundo involucrado huyó e ingresó al patio de una vivienda cercana; el dueño de la casa llamó al 911 al encontrar a una persona herida.
Ese joven fue trasladado al Hospital del Cerro con heridas de bala y, según el parte médico informado, quedó fuera de peligro.
En su declaración, el sobreviviente intentó instalar la versión de que él y su acompañante habían sido asaltados, pero la secuencia registrada por cámaras y el testimonio del policía sostuvieron la hipótesis del intento de robo.
El fallecido tenía 22 años y registraba antecedentes penales por rapiña agravada y delitos vinculados a armas, según la información policial citada por la prensa uruguaya.
La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia y también intervino la Fiscalía de Homicidios por la muerte del asaltante, mientras trabajó Policía Científica en peritajes y relevamiento de cámaras y evidencia.
Como actualización, medios uruguayos informaron que el joven herido fue condenado a 22 meses de prisión por robo, y que el policía sufrió una lesión leve porque el casco amortiguó el disparo.