Masacre en México: al menos 11 muertos tras un ataque armado durante un partido de fútbol

Una nueva tragedia conmociona a México. Este domingo, en la ciudad de Salamanca, ubicada en el violento estado de Guanajuato, un grupo de hombres armados atacó a tiros a personas que asistían a un partido de fútbol amateur, dejando un saldo de 11 muertos y 12 heridos.
El ataque ocurrió alrededor de las 17.20 (hora local) en un predio conocido como Campos de las Cabañas, ubicado en la comunidad de Loma de Flores, justo cuando había finalizado el encuentro deportivo. En ese momento, las víctimas —entre ellas familiares y vecinos— todavía estaban en el lugar.
Al menos 11 muertos tras un ataque armado.
Llegaron armados y dispararon sin aviso
Según relataron testigos, los atacantes llegaron en dos camionetas e irrumpieron con armas largas, disparando de forma indiscriminada contra quienes se encontraban en el campo. Diez personas murieron en el acto, y otra más falleció más tarde en el hospital.
Entre los heridos hay una mujer y un menor de edad, quienes fueron trasladados a centros de salud cercanos con heridas de gravedad. Las autoridades confirmaron que el ataque quedó registrado en cámaras de seguridad.
El presidente municipal de Salamanca, César Prieto, calificó el hecho como "cobarde y lamentable" y exigió mayor presencia de fuerzas federales. “La comunidad está consternada. Lo que debía ser un espacio de esparcimiento terminó en una tragedia”, expresó.
Tras el hecho, se desplegó un amplio operativo policial en la zona, con la intervención de la Guardia Nacional, policía local y fuerzas estatales. Sin embargo, no se han registrado detenciones hasta el momento.
Masacre en un partido de fútbol.
Violencia sin freno en Guanajuato
Guanajuato es una de las regiones más golpeadas por la violencia en México, producto de disputas entre cárteles del narcotráfico. Aunque el ataque del domingo no fue adjudicado oficialmente a ningún grupo, se investiga si se trata de un ajuste de cuentas entre organizaciones criminales o una venganza personal.
De acuerdo con datos oficiales, el estado registró más de 3.000 homicidios en 2023, consolidándose como uno de los más peligrosos del país.
Lo que debía ser una tarde familiar terminó en una escena de horror. Las imágenes posteriores mostraban el campo de fútbol cercado por la policía, con ambulancias y forenses trabajando entre el dolor de los familiares. El hecho generó una ola de repudio en redes sociales y un nuevo pedido de justicia.
La masacre en Salamanca vuelve a poner sobre la mesa la crisis de seguridad que atraviesa México. La falta de control territorial, la presencia de grupos armados y la impunidad con la que actúan en zonas rurales y urbanas, convierten a hechos como este en trágicamente frecuentes. Mientras tanto, las familias de las víctimas esperan respuestas.