Acribillado

Santo Tomé: un hombre en estado crítico tras un ataque a balazos en plena calle

La víctima,de 40 años, presenta 2 impactos de bala en la cabeza; 3 en zona de pelvis y 2 en brazo izquierdo. Fue trasladado al Cullen y operado de urgencia. Quedó en terapia intensiva con asistencia respiratoria.