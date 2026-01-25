En Santo Tomé: recibió tres disparos tras un robo y sobrevivió para contarlo

Un violento episodio sacudió la madrugada del domingo en Santo Tomé, donde un hombre de 31 años fue baleado en el marco de un asalto y terminó internado en el hospital José María Cullen. El hecho es investigado como una Tentativa de Homicidio, con intervención del fiscal Andrés Marchi.
El ataque ocurrió alrededor de las 5 de la mañana en la zona de Chaperauje y calle 73, un sector que a esa hora estaba prácticamente desierto. Minutos después, cerca de las 5.50, la víctima ingresó por sus propios medios al Cullen con múltiples heridas de arma de fuego.
El herido fue identificado como Germán Gaitán (31), domiciliado en inmediaciones de Diagonal 12 y calle 71, en la misma ciudad.
Tres disparos y "fuera de peligro"
Según se supo, el paciente presentaba tres impactos de bala: uno en el miembro inferior izquierdo, otro en la zona abdominal y un tercero en la espalda. A pesar de la gravedad del ataque, el hombre se encontraba fuera de peligro y sin riesgo de muerte, quedando internado en sala 6 para observación y tratamiento.
“Me seguía una moto blanca”
Una vez estabilizado, la víctima alcanzó a relatar lo sucedido. Contó que era seguido por un individuo en una motocicleta 110 cc de color blanco, de contextura robusta, vestido con ropas oscuras y con casco colocado.
Siempre según su testimonio, el sospechoso descendió del rodado y, ante la actitud amenazante, el hombre arrojó su celular y la billetera. Sin mediar palabra, el agresor abrió fuego y disparó en reiteradas oportunidades, para luego escapar rápidamente del lugar.
Investigación en marcha
Hasta el momento, el autor del ataque no fue identificado y permanece prófugo. Por disposición del fiscal Marchi, se solicitó la ampliación de testimonios, además de un relevamiento de la escena del hecho y la recolección de cámaras de seguridad que puedan aportar datos clave.
La causa quedó en manos de la División Homicidios de la PDI que intentaráreconstruir la secuencia del brutal ataque ocurrido en plena vía pública.