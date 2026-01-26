Millonario robo de euros y dólares

Con un "cuento del tío" despojaron a una jubilada de todos los ahorros de su hijo

La víctima, de 85 años, recibió una llamada al teléfono fijo de su vivienda ubicada en pleno centro. Los delincuentes se hicieron de un cuantioso botín: más de 100 mil dólares, entre euros y la moneda estadounidense.