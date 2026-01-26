Tragedia en altamar

Filipinas: un ferry con más de 350 personas se hundió y dejó al menos 18 muertos

El ferry MV Trisha Kerstin 3 naufragó en la madrugada frente a la isla Baluk-Baluk, en el sur de Filipinas. Las autoridades confirmaron al menos 18 muertos y continúan buscando a los desaparecidos, mientras más de 300 personas fueron rescatadas en un dramático operativo.