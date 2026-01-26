#HOY:

Tragedia en altamar

Filipinas: un ferry con más de 350 personas se hundió y dejó al menos 18 muertos

El ferry MV Trisha Kerstin 3 naufragó en la madrugada frente a la isla Baluk-Baluk, en el sur de Filipinas. Las autoridades confirmaron al menos 18 muertos y continúan buscando a los desaparecidos, mientras más de 300 personas fueron rescatadas en un dramático operativo.

Tragedia en Filipinas. Crédito: Reuters.Tragedia en Filipinas. Crédito: Reuters.
Un ferry de pasajeros que navegaba en aguas del sur de Filipinas se hundió en la madrugada de este lunes, dejando un saldo de al menos 18 personas fallecidas, decenas de desaparecidos y más de 300 rescatados. La tragedia ocurrió cuando el buque se dirigía desde Zamboanga hacia la isla de Jolo, en medio de condiciones aparentemente normales.

La embarcación, identificada como MV Trisha Kerstin 3, transportaba a 332 pasajeros y 27 tripulantes cuando naufragó cerca de la isla Baluk-Baluk, en la provincia de Basilán. Según informes preliminares de la Guardia Costera de Filipinas, el ferry comenzó a tener problemas cerca de la 1:50 de la madrugada (hora local), momento en el que se emitió una señal de socorro.

Equipos de rescate lograron evacuar a al menos 316 personas, aunque las operaciones continúan para dar con los desaparecidos. Los sobrevivientes fueron llevados a tierra firme, muchos de ellos en estado de shock y con lesiones graves.

Philippine Coast Guard personnel assist survivors who were aboard the MV Trisha Kerstin 3, which capsized around the waters of Baluk-baluk Island, Basilan, Philippines, January 26, 2026. Philippine Coast Guard/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTYTragedia en altamar. Crédito: Reuters.

Cifras del naufragio

  • Fallecidos confirmados: 18 personas
  • Sobrevivientes rescatados: 316
  • Pasajeros a bordo: 359 (incluidos 27 tripulantes)
  • Desaparecidos: número no confirmado oficialmente

Las tareas de búsqueda se centran en la zona del hundimiento, con el despliegue de embarcaciones de la Guardia Costera, helicópteros de la Fuerza Aérea y apoyo de la Marina.

En las horas posteriores al naufragio, comenzaron a circular videos y mensajes de texto enviados por los pasajeros a sus familiares. Uno de los tripulantes escribió desesperadamente: “Nuestro barco volcó. Ayuda, por favor”. Las escenas muestran a personas flotando en el mar con salvavidas, mientras esperaban ser rescatadas en la oscuridad.

Emergency workers carry a person as victims of a ferry boat accident arrive at the southern Philippines port in Isabela, Basilan province, Philippines, January 26, 2026, in this still image obtained from social media video. Mujiv Hataman via Facebook/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.Las autoridades filipinas abrieron una investigación. Crédito: Reuters.

Causas bajo investigación

Las autoridades filipinas abrieron una investigación para determinar cuáles fueron las causas del accidente. En principio, no se reportaban condiciones climáticas adversas ni sobrecarga, aunque se revisará el historial técnico de la embarcación y los protocolos de seguridad aplicados.

Filipinas, compuesta por más de 7.000 islas, depende fuertemente del transporte marítimo, pero los accidentes en ferry son frecuentes debido a fallas en la seguridad, mantenimiento deficiente y sobrecarga. Este nuevo naufragio revive el recuerdo de otras tragedias similares en la región.

El hundimiento del MV Trisha Kerstin 3 deja una nueva marca de dolor en la historia marítima de Filipinas. Mientras las autoridades redoblan esfuerzos para encontrar a los desaparecidos, los familiares esperan noticias con angustia. El país enfrenta, una vez más, el desafío de revisar sus estándares de seguridad naval para evitar que tragedias como esta se repitan.

