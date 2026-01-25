Rescataron a familia argentina tras volcar con una lancha frente a Punta del Este

Una familia argentina vivió instantes de angustia este sábado cuando la lancha en la que navegaba frente al balneario de Punta del Este volcó completamente en el agua, quedando sus ocupantes en el mar hasta ser rescatados.
Una embarcación con siete ocupantes, incluida una familia argentina, volcó cerca de la escollera del puerto de Punta del Este. La rápida ayuda de navegantes particulares y la intervención de la Prefectura Nacional Naval evitaron daños personales.
El hecho ocurrió cerca de la escollera del puerto, un punto de intensa circulación náutica, y congregó la atención de otros navegantes y de las autoridades marítimas uruguayas.
La embarcación, de pequeño porte, había zarpado en la zona de Boca Grande cuando, por motivos que aún son objeto de investigación, dio una vuelta de campana, arrojando a sus siete ocupantes al agua, entre ellos dos menores de 14 y 2 años.
Mientras algunos bañistas y embarcaciones circulaban por la zona, dos personas que se desplazaban en motos de agua se percataron de la emergencia y se acercaron para socorrer a los náufragos.
Con rapidez, auxiliaron a varios integrantes de la familia y los trasladaron hacia una embarcación mayor que navegaba cerca del sitio del accidente.
Paralelamente, un yate que transitaba en la zona también se sumó al operativo espontáneo, ayudando a subir a bordo a los ocupantes de la lancha volcada y resguardándolos mientras se solicitaba asistencia oficial a la Prefectura Nacional Naval de Uruguay.
Las imágenes del momento, publicadas en redes sociales, muestran la coordinación entre los particulares y los tripulantes del yate para poner a salvo a cada uno de los integrantes de la familia, que se aferraban a salvavidas y restos de la embarcación volcada hasta ser rescatados.
Una vez reunidas todas las personas fuera del agua, la Prefectura Nacional Naval se dirigió al lugar del incidente y remolcó la embarcación siniestrada hasta la explanada del puerto de Punta del Este para su recuperación y análisis.
A pesar del vuelco y las circunstancias del rescate, fuentes oficiales confirmaron que ninguno de los ocupantes sufrió lesiones de consideración.
La operación de remolque y aseguramiento de la lancha fue completada por el personal de la fuerza marítima, que trabajó en coordinación con los navegantes particulares que asistieron en primera instancia.
Esta respuesta rápida fue clave para minimizar el impacto del accidente y garantizar la integridad de las personas rescatadas.
Vecinos y turistas que presenciaron el hecho desde la costa o desde otras embarcaciones destacaron la rápida reacción de quienes estaban cerca en el momento del vuelco, así como la eficiente respuesta de las autoridades tras recibir el aviso de la emergencia.
Las autoridades marítimas de Uruguay realizan ahora las pericias correspondientes para determinar las causas que provocaron que la lancha se volcara, en un área donde suele haber tráfico constante de embarcaciones recreativas.
El objetivo es mejorar las recomendaciones de seguridad para navegantes y evitar que hechos similares ocurran en el futuro.