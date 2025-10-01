#HOY:

Hay más de cien heridos

Filipinas permanece a oscuras tras el terremoto y los muertos ascienden a 26

La oscuridad y las 379 réplicas reportadas por el Instituto de Vulcanología y Sismología dificultan las labores de rescate de sobrevivientes.

La oscuridad complica las tareas de rescate. Reuters.
 2:30
Por: 

El potente terremoto de magnitud 6,9 ocurrido en el centro de Filipinas causó al menos 26 muertos, un centenar de heridos y el desplome de varios edificios, informaron las autoridades el miércoles (30.09.2025) en medio de las labores de rescate.

Daños sufridos en un puente tras el terremoto de magnitud 6,9 que sacudió parte de la isla, en Cebú.Daños sufridos en un puente tras el terremoto de magnitud 6,9 que sacudió parte de la isla, en Cebú.

El sismo, de poca profundidad, se produjo a las 21H59 locales (13H59 GMT) del martes frente a la costa norte de la isla de Cebú, cerca de Bogo, una ciudad de 90.000 habitantes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El gubernamental Consejo Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres reportó la mañana del miércoles 26 muertos y 147 heridos, además de 22 edificios dañados por el terremoto, sin dar más detalles.

Del total de víctimas, 13 personas fallecieron a causa del terremoto en Bogo, una ciudad de 90.000 habitantes situada cerca del extremo norte de la isla de Cebú y próxima al epicentro, aseguró Cherry Oliamot, miembro del equipo de rescate local.

Rescue personnel stand in front of a crack in a road caused by a magnitude 6.9 quake, in Daanbantayan, Cebu Province, Philippines, October 1, 2025. Municipality of Daanbantayan/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT. DATE AND TIME STAMP FROM SOURCEFoto: Reuters.

El gobierno provincial de Cebú pidió en su página oficial de Facebook que voluntarios médicos ayuden en las tareas de socorro tras el terremoto.

"Podría haber personas atrapadas bajo los edificios derrumbados", dijo a la AFP el responsable provincial de rescate, Wilson Ramos, citando los trabajos en curso en San Remigio y Bogo. Dijo desconocer cuántas personas están desaparecidas.

Las labores de rescate durante la noche se vieron dificultadas por la oscuridad y las 379 réplicas reportadas por el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología.

Varias carreteras de la localidad también sufrieron daños y hubo cortes en el suministro eléctrico en Cebú y las islas centrales cercanas, aunque se restableció en varias zonas importantes poco después de la medianoche.

Estados Unidos

