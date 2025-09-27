La tormenta tropical Bualoi causó 10 muertes durante su paso por Filipinas

Las autoridades filipinas registraron inicialmente 10 fallecidos y 13 desaparecidos mientras la tormenta tropical Bualoi continuaba golpeando diversas regiones del país. Bernardo Rafaelito Alejandro, subdirector de la Oficina de Defensa Civil (OCD), informó que siete de las víctimas se encontraban en Visayas Orientales y tres en la región de Bicol.
Alejandro precisó que las cifras de víctimas siguen en proceso de verificación y que 13 personas permanecen desaparecidas. Desde que tocó tierra la noche del jueves, Bualoi ha generado intensas lluvias y ráfagas de viento que afectaron múltiples localidades, según reportes de la agencia Xinhua.
Evacuaciones masivas
Las autoridades locales enfrentaron dificultades para asistir a las familias atrapadas por inundaciones repentinas, especialmente en Bicol. Claudio Yucot, director regional de la OCD en esa zona, informó que alrededor de 25.000 familias, equivalentes a casi 87.500 personas, fueron evacuadas por precaución.
Bualoi mató a 10 personas al azotar Filipinas. Crédito: REUTERS.
La oficina meteorológica estatal PAGASA indicó que la tormenta se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 30 kilómetros por hora. Además, alertó que Bualoi podría intensificarse y convertirse en tifón en las próximas 12 horas mientras avanza sobre el Mar de China Meridional.
La severa tormenta tropical Bualoi continúa azotando Filipinas. Crédito: REUTERS.
Bualoi se convirtió en el decimoquinto ciclón tropical que azota Filipinas en lo que va del año, en un contexto donde el archipiélago recibe en promedio unos 20 tifones anualmente. La región es particularmente vulnerable a estos fenómenos, que suelen provocar lluvias intensas, inundaciones, vientos fuertes, pérdida de vidas humanas y daños a cultivos y propiedades.
