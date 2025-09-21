Tormentas severas provocarón destrozos en Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná
Un temporal de gran magnitud dejó miles de viviendas afectadas, cortes de luz, inundaciones y caída de árboles en distintos municipios del sur de Brasil. Las autoridades confirmaron ráfagas de viento que superaron los 100 km/h y granizo que dañó casas, vehículos y cultivos.
La tormenta provocó daños en viviendas y calles bloqueadas por la caída de árboles
Las intensas tormentas que azotaron durante el fin de semana a Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná cumplieron las predicciones meteorológicas y dejaron a su paso un panorama de destrucción. Vientos con fuerza de huracán, lluvias torrenciales y granizo golpearon varias ciudades, provocando daños en viviendas, cortes de energía eléctrica y calles bloqueadas por la caída de árboles y postes.
Ráfagas extremas y ciudades sin electricidad
En las primeras horas del domingo, las estaciones meteorológicas de Río Grande do Sul registraron vientos de hasta 98 km/h en Soledade, 93 km/h en Candelária y 86 km/h en Quaraí. En Santa Catarina, la situación fue aún más grave: se midieron 107 km/h en Urupema y 106 km/h en Água Doce, mientras que en Paraná las ráfagas alcanzaron los 80 km/h en Dois Vizinhos.
Barra Bonita, en el oeste de Santa Catarina, fue uno de los municipios más golpeados. La Defensa Civil informó que la localidad quedó completamente sin electricidad tras la caída de postes. Una treintena de viviendas resultaron afectadas y varias sufrieron destrozos en techos y paredes. La fuerza del viento llegó a arrancar la estructura de una casa, que terminó impactando contra una camioneta estacionada.
En San Miguel do Oeste, los bomberos entregaron lonas a las familias que vieron sus techos dañados. Según el organismo, la tormenta mostró características típicas de fenómenos severos, con ráfagas superiores a los 80 km/h y granizo de gran tamaño.
El estado de Paraná también sufrió graves consecuencias. En Dois Vizinhos, unas 250 viviendas fueron destrozadas y dos de los tres semáforos de la ciudad quedaron fuera de servicio. El intendente Carlinhos Turatto confirmó que no hubo heridos, aunque el temporal derribó el muro de un gimnasio y causó la interrupción de los servicios de electricidad e internet. La empresa Copel informó que unas 20 mil conexiones se vieron afectadas.
Daños en Río Grande do Sul y alerta por nuevas tormentas
En el norte de Río Grande do Sul, la ciudad de Soledade sufrió ráfagas cercanas a los 100 km/h durante la madrugada del domingo. Quince viviendas fueron dañadas en barrios como Expedicionário y Botucaraí, mientras que una residencia quedó completamente destruida.
La inestabilidad continuará durante las próximas horas
La situación también fue crítica en Alegrete, donde el desborde del arroyo Regalado inundó unas 100 casas. El río Ibirapuit alcanzó el nivel de alerta de 7,6 metros tras acumularse 121 milímetros de lluvia en apenas 24 horas. En Uruguaiana, cayeron 120 milímetros en dos días, provocando anegamientos y caída de árboles.
Otros municipios de la región reportaron situaciones similares: en Arroio Grande, el granizo dañó al menos 15 viviendas y vehículos estacionados; en Segredo y Maçambará, varias casas sufrieron destechamientos; mientras que en Guaporé un árbol cayó sobre la red de alta tensión.
En Porto Alegre, la capital de Río Grande do Sul, la lluvia ocasionó anegamientos en zonas cercanas al estadio Arena do Grêmio y en barrios de la zona norte. Dos árboles cayeron sobre la vía pública, uno de ellos bloqueando por completo la calle Dona Firmina tras impactar sobre el tendido eléctrico. En la Isla de las Flores, una casa abandonada colapsó y golpeó postes de energía, dejando cables colgando en la calle.
Vientos con fuerza de huracán
Pronóstico: más lluvias y riesgo de tormentas severas
Los meteorólogos advirtieron que la inestabilidad continuará durante las próximas horas en el sur de Brasil. El avance de aire frío sobre la atmósfera cálida y húmeda favorece la formación de tormentas intensas, con riesgo de nuevas ráfagas de viento, granizo y abundantes precipitaciones.
Se prevé que entre la tarde de este domingo y la mañana del lunes se registren acumulados de entre 50 y 100 milímetros de lluvia en pocas horas, especialmente en el centro y norte de Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse alerta y seguir las indicaciones de Defensa Civil.
