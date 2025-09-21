En el sur de Brasil

Tormentas severas provocarón destrozos en Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná

Un temporal de gran magnitud dejó miles de viviendas afectadas, cortes de luz, inundaciones y caída de árboles en distintos municipios del sur de Brasil. Las autoridades confirmaron ráfagas de viento que superaron los 100 km/h y granizo que dañó casas, vehículos y cultivos.